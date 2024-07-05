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ÖTV zamları sonrası sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
05.07.2024 19:45
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ÖTV zammı sonrasında pek çok ürüne peş peşe zamlar gelmişti. Bu ürünlerin başında akaryakıt, alkollü içecekler ve sigara yer almıştı. Bir firma ise sigara ürünlerinde 6 TL'lik indirime gitti. Böylece en düşük sigaranın fiyatı 61 TL oldu.

ÖTV zamları sonrası sigaralara zam gelmişti! Bir firma 6 TL'lik indirim yaptı, işte yeni fiyatlar

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 6 aylık üretici enflasyonunun yüzde 19,49 olduğunu hatırlatarak ÖTV tutarlarının bir paket sigarada 6,49 TL zamla 33,3 TL'den 39,5 TL'ye, birada 1,51 TL zamla 7,78 TL'den 8,29 TL'ye, şarapta 7,45 TL zamla 38,24 TL'den 45,69 TL'ye yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 TL zamla 12,69 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

6 TL'LİK İNDİRİM

Peş peşe ürünlere zam gelirken bir sigara grubu fiyatlarında indirim yaptı. Yapılan 6 TL'lik indirimle birlikte en düşük sigara fiyatı 61 TL, en pahalı sigara ise 74 TL oldu.

Express


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Anahtar Kelimeler:
sigara ÖTV Zam
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