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Bir sonraki adım yeni rekorlar! İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu: 2023 onun yılı olacak...

14.01.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları hafta sonu da yükselişine devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını rekor seviyeleri görmesinin ardından, yatırımcıların odak noktasında fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği konusu var. "Dolar için 2023'te çok da bir şey beklemediğimizi ifade edebilirim" diyen Piyasa Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için, "Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz" ifadelerini kullandı. İşte canlı altın fiyatları...

Bir sonraki adım yeni rekorlar! İslam Memiş'ten iddialı altın ve dolar yorumu: 2023 onun yılı olacak...

Gram altın fiyatı 1.161 TL'yi görerek tarihi rekor seviyeye ulaştı. Ons altın 1923 dolar seviyelerinde hareket ederken, çeyrek altın 1.932 TL ve cumhuriyet altını 7.918 TL’ye yükselerek rekor tazeledi. Yurt içi altın fiyatlarında ons altının küresel değeri ve dolar/TL’deki fiyatlama etkili oldu. Dolar kurunun 18,80 seviyelerinde hareket ederken, ons fiyatının Nisan 2022 sonrası en yüksek seviyeye çıkmasıyla yurt içinde de hareketlilik arttı.

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ONS ALTIN İKİ HAFTADA 80 DOLAR KAZANDIRDI

Ons altının yükselmesinin nedeni ise, küresel ekonomideki yavaşlama ve ABD’den gelen enflasyon oranının Fed’i daha düşük oranlı faiz artışına yönlendireceği beklentisi olarak gösteriliyor. 2022’nin ilk çeyreğindeki kazancını yılın kalanında silerek yılı kazançsız kapatan ons altın yılın ilk iki haftasında yaklaşık 80 dolar yükselerek 2022’nin ikinci yarısındaki kayıplarını silmiş oldu.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Altın fiyatları için değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Son bir alanımız var, yukarı da ons altın tarafında bin 900 bin 915 dolar seviyesi gümüşün ons fiyatında 25 dolar seviyesi, Bitcoin’de 20 bin dolar seviyesi. Buralardan tekrar alım fırsatları gelebilir. Son bir yukarı yönlü atak ondan sonrada kar satışları beklediğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

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"REKORA DOYMAYAN BİR 2023 GÖRECEĞİZ"

"Altın ve gümüş fiyatları yıla hızlı başladı. Orta ve uzun vade de her zaman rekorları konuşmaya devam edeceğiz bu yıl için" diyen uzman isim, "Hem altın hem de gümüş fiyatlarında sık sık şu cümleyi duyacağız: Yeni rekorlar görüldü. Rekora doymayan bir 2023 yılı göreceğiz. Özellikle gümüş tarafında biliyorsunuz 2022 yılında herkes ‘gümüş yükselmiyor’ diyordu. Ama yılın sonunda bir baktık ki gümüşün gram fiyatı altının gram fiyatını geçti. 2022 yılında altının gram fiyatı yüzde 43 kazandırırken gümüşün gram fiyatı yüzde 45 kazandırdı. 2023 yılının gümüş yılı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MÜSADE ETMEYECEĞİZ"

Dolar kuruna yönelik de yorumlarını aktaran İslam Memiş, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız şu ifadeleri kullandı: Biz sert düşüşlere ve sert yükselişlere müsaade etmeyeceğiz. Dolasıyla piyasaları kontrol eden bir sistem var karşımızda. Yine hem Merkez Bankası hem BDDK ve Maliye Bakanlığı kontrolü elden bırakmıyor" dedi.

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"DÖVİZ BİR YATIRIM ARACI DEĞİL"

"İç piyasalardaki dinamiklere baktığımız zaman krediler, yapılandırmalar, teşvikler destekler ve EYT gibi birçok konuda Türkiye Ekonomisini pozitif yönde desteklemeye devam ediyor. Dolar tarafından 2023 yılında çok da bir şey beklemediğimizi ifade edebilirim" diyen Memiş şunları kaydetti:

"Doların alternatifi olan euro sterlin 2022 yılında dip seviyelere geriledi. Yılın son çeyreğinde alım yapanlar bugün kazandı. 2023 yılında farklı para birimlerine yatırım yapanların kazanacağını düşünüyorum. Dövizi bir yatırım aracı olarak görmediğimizi söyleyebilirim. Dolar karşısında tatbikî sterlin ve euro derim."

ALTIN

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