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Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
17.03.2025 15:35
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Yardım etmek istedi, mağdur oldu! Fıkra gibi olayın adresi Kocaeli... 2 yıl önce deprem bölgesine göndereceğiz diyerek dairesine bir tır dolusu maske konulan bina sahibi ne maskelerin sahibine ulaşabiliyor ne de evini kiraya verebiliyor. Kolinin bir tanesinin 120 Euro olduğunu söyleyen bina sahibi, 'Para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar dağıtsınlar' diyerek yardım istedi.

Bir tanesi 120 Euro! Bedava veriyor yine alan çıkmıyor... 'Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki'

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde deprem bölgesine gönderileceği söylenen bir tır dolusu medikal maske, 2 yıldır bir binanın zemin katında yer kaplıyor. İyilik yapmak isterken mağdur olan bina sahibi, "Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki" dedi.

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1 AY İÇİNDE ALACAKLARINI SÖYLEDİLER

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki uzun yol şoförü Ömer Tek, iyilik yapmak isterken mağduriyet yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce kendisine gelen kişiler, deprem bölgesine gönderileceğini söyleyerek bir tır dolusu medikal maskeyi binasının zemin katına bırakmak istedi. Ayrıca bu şahıslar, her birinde bin 200 adet maske bulunan kolilerin yaklaşık 1 ay içinde buradan alınacağını söyledi.

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Şahıslara inanarak yardımcı olmak isteyen Tek, maskelerin binasında durmasına izin verdi. Ancak 1 ay içinde alınacağı belirtilen maskeler 2 yıldır yerinde duruyor ve kira da ödenmiyor.

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İKİ YILDIR SES SEDA YOK

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Ömer Tek, "Bir gün bize gelip, 'Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz' dediler. Biz de iyilik ettik 'tamam' dedik ve koydular. 1 ay dedikleri 2 yıl oldu. Şuanda mağdur durumdayız. Kira da ödemiyorlar. Ben buraya daire yapacağım ama yapamıyorum. Maskeler deprem bölgesine gitmedi" dedi.

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"BİZİ DE DOLANDIRDILAR"

Maskelerin bulunduğu zemin katı daireye çevirmek istediğini ancak yapamadığını söyleyen Tek, sahibinin ise yaklaşık 8 kez el değiştirdiğini ifade etti. Tek, "Her sahibi 'ben karışmıyorum' diyor. Maskelerin alındığı fabrikaya da ulaştım. 'Ben malı sattım, bizi de dolandırdılar' diyor" diye konuştu.

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KOLİNİN TANESİ 120 EUROYMUŞ

Kolilerin binasından alınmasını isteyen Ömer Tek, "Bu maskeleri buradan alsınlar. Bir tır dolusu malzeme var. Dışarı sokağa atsam sığmaz. Maskeler kaliteli de. Her bir kolide bin 200 adet maske var. Kolinin bir tanesi 120 euroymuş. Ben para falan istemiyorum. Yeter ki maskeleri alsınlar. Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar.

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Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki. Bu maskeyi kimse de almıyor. Çalıntı mal mı, ne olduğu belli değil" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem maske Kocaeli Körfez
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