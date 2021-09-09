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Bir ülkenin içme suyu Türkiye'den! Akkim Kimya, Azerbaycan'ın içme suyunu karşılayacak

09.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi alanında dünyanın en büyük tesisi olan, Azerbaycan'daki Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi'nin membran modüllerinin değişimi ihalesini Akkim Kimya kazandı.

Bir ülkenin içme suyu Türkiye'den! Akkim Kimya, Azerbaycan'ın içme suyunu karşılayacak

Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanan bölgenin tek ultrafiltrasyon üreticisi olan Akkim Kimya, Azerbaycan’da bulunan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi’ndeki membran modüllerinin değişimi ihalesini aldı. Bakü ve çevresindeki şehirlere ev sahipliği yapan Abşeron yarımadasındaki tesis, Azerbaycan nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sine temin edilen şebeke suyunu arıtıyor. Proje kapsamında başlayan çalışmaların 2022 yılsonuna doğru tamamlanması hedeflenirken; tüm sistem Türkiye’de üretilen 5280 adet Akkim Akualys membran modülüyle değiştirilecek. Tesisin en önemli özelliği ise virüsleri dahi sudan ayırabilen membran filtreleri.

"AKKİM'E GÜVEN TAM!"

İhale sonrası hızla çalışmalara başladıklarını belirten Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, Türk mühendislerin imzasını taşıyan özel bir teknolojiyi Azerbaycan ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Kipri, şunları kaydetti; “Azersu ASC’nin, Bakü gibi büyük bir şehrin su temininde Akkim’e duyduğu güven bizleri gururlandırdı. Türkiye ve bölgedeki tek üretici olarak ekiplerimiz ile birlikte kolları sıvayıp özverili bir çalışmayla montaja başladık. 2023 yılında tamamlanması planlanan proje, Akkim ve Azersu iş birliğinde 2022 yılının sonuna dek hayata geçmiş olacak.”

2015 yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla açılan Ceyranbatan Ultrafiltrasyon Su Arıtma Kompleksi, ileri teknolojiyle arıtma yapıyor. Global Water Summit tarafından dünyanın en önemli projelerinden biri seçilen tesis, halk sağlığını en üst düzeyde koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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