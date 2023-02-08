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Bir yanda yangın bir yanda sel! İskenderun'dan gelen görüntüler korkuttu! Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen...

08.02.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri risk nedeniyle boşaltıldı. Öte yandan İskenderun Limanı'ndaki yangın ise kontrol altına alındı. O anlar fotoğraf karelerine böyle yansıdı.

Bir yanda yangın bir yanda sel! İskenderun'dan gelen görüntüler korkuttu! Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen...

Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’ndeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi.

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DENİZ SUYU ÇEKİLMEDİ

Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti.

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EVLER BOŞALTILDI

Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı. İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor.

İSKENDERUN LİMANI’NDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6’lık depremden en çok etkilenen illerden biri de Hatay İskenderun oldu. İskenderun Limanı’nda konteynerlerin devrilmesi sonucu başlayan ve iki gün devam eden yangın bugün kontrol altına alındı.

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Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından İskenderun Limanı'ndaki yangının denizden, karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındığını belirtti. Yapılan açıklamada bu limanda gemi elleçleme hizmetlerin verilemediğini, bekleyen gemilerin diğer tesislere yönelmeleri gerektiği ifade edildi.

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