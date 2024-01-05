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Bir yıl içinde yüzde 78 arttı: İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti ne kadar oldu?

05.01.2024 10:47 | Son Güncelleme:
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İstanbul Planma Ajansı'nın İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 78,13 arttı. İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti 49 bin 159 TL oldu. Et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.

Bir yıl içinde yüzde 78 arttı: İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti ne kadar oldu?

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51 arttı.

Bir önceki yılın aralık ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 78,13 olarak gerçekleşti.

Sözcü'de yer alan habere göre, aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49.159 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.666 lira arttı.

AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 200’E YAKIN ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü. Et-kıyma ürünleri yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.


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İstanbul artış maliyet
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