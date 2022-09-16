Bir yılda tam 9 kez! Arjantin'den 950’den sonra bu kez 550 baz puanlık faiz artışı…

Arjantin Merkez Bankası faizi 550 baz puan artırarak yüzde 69,5’ten yüzde 75’e çıkardı. Arjantin Merkez Bankası, enflasyonun Ağustos’ta Temmuz'a göre azalma gösterse de yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Bu nedenle negatif faiz durumunu pozitife çevirebilmek için faiz artışına devam ettiğini açıkladı.

Arjantin Merkez Bankası, bu yıl 9 defa faiz artışı yaptı ve en son Ağustos ayında politika faizini 950 baz puan artırmıştı.

Arjantin’de enflasyon yüzde 78,5 ile son yılların en yüksek seviyesinde. Merkez Bankası da enflasyon oranını düşürebilmek için faiz artışlarının devam edeceğini belirtti.



