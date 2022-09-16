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Bir yılda tam 9 kez! Arjantin'den 950’den sonra bu kez 550 baz puanlık faiz artışı…

16.09.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de enflasyonun yüzde 80’e yaklaşmasıyla ülke merkez bankasından flaş bir karar geldi. Bu yıl 9 defa faiz artıran Arjantin Merkez Bankası Ağustos’taki 950 baz puanlık faiz artışına bir yenisini daha ekledi. Banka politika faizini 550 baz puan daha arttırarak yüzde 75’e çıkardı.

Bir yılda tam 9 kez! Arjantin'den 950’den sonra bu kez 550 baz puanlık faiz artışı…

Arjantin Merkez Bankası faizi 550 baz puan artırarak yüzde 69,5’ten yüzde 75’e çıkardı. Arjantin Merkez Bankası, enflasyonun Ağustos’ta Temmuz'a göre azalma gösterse de yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Bu nedenle negatif faiz durumunu pozitife çevirebilmek için faiz artışına devam ettiğini açıkladı.

Arjantin Merkez Bankası, bu yıl 9 defa faiz artışı yaptı ve en son Ağustos ayında politika faizini 950 baz puan artırmıştı.

Arjantin’de enflasyon yüzde 78,5 ile son yılların en yüksek seviyesinde. Merkez Bankası da enflasyon oranını düşürebilmek için faiz artışlarının devam edeceğini belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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