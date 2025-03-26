Bir zam daha geldi! Tabela değişti, akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu (26 Mart Çarşamba güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Benzin ve motorine zam var mı? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Piyasalardaki dalgalanmalar petrol fiyatlarına da etki etti. Benzinin litresine dün itibarıyla 1 lira 51 kuruşluk zam gelmişti. Son olarak bir zam haberi daha geldi. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte 26 Mart 2025 Çarşamba güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı ile ilgili detaylar...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bugün motorinin litre fiyatı, 1 lira 42 kuruş zamlandı. Buna göre dün benzin fiyatında olan değişim gibi bugün de motorinde tabeladaki fiyatlarda değişiklik oldu.

LPG'YE (OTOGAZ) ZAM GELECEK Mİ?

Benzin ve motorinin ardından otogaza zam gelmesi de beklentiler arasında. Buna göre; otogazda perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 65 kuruşluk artış bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 MART 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin: 46,72 TL

Motorin: 46,83 TL

LPG: 27,59 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 46,57 TL

Motorin: 46,71 TL

LPG: 26,99 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,27 TL

Motorin: 47,57 TL

LPG: 27,49 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,64 TL

Motorin: 47,93 TL

LPG: 27,34 TL