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Bir zamanlar zirvedeydi, şimdi yeniden yükselişte! Altın fiyatları artınca gözler o piyasaya çevrildi! Yatırımcılar onu tercih ediyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
09.04.2025 21:13
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Altın fiyatlarındaki yükseliş, yatırımcıları lüks saatlere yönlendirdi. Özellikle ikinci el altın saat modelleri yeniden gözde hale geldi. Değerli metalden üretilen saatler piyasada öne çıkarken, fiyatlar dipten toparlanmaya başladı. işte detaylar…

Bir zamanlar zirvedeydi, şimdi yeniden yükselişte! Altın fiyatları artınca gözler o piyasaya çevrildi! Yatırımcılar onu tercih ediyor

Bloomberg Subdial Saat Endeksi, modelleri büyük küresel pazarlarda takip edilerek, piyasadaki en aktif ve en rekabetçi kesimi izleyen ilan sepetleri temel alınarak hesaplanıyor. Altın saat modelleri, en çok işlem gören 50 modelin içinde, 2022'de endeksin başlamasından bu yana en fazla değer kazananlar arasında yer aldı.

ZİRVEDEN UZAKTA

Lüks saatler, pandemide yaşanan hareketli dönemin ardından 2023 yılındaki 36 bin 500 dolarlık zirvelerinden çok geride olsa da, Ocak 2025 sonundaki dip seviyelerinden yüzde 4’ten fazla yukarıda yer alıyor. 2024 yılı boyunca yatay seyirde kaldığı 33 bin dolar seviyelerine yeniden ilerleyen endekste, yılbaşından bu yana yüzde 17 yükselen ons altın ve saat modellerindeki genel fiyat artışlarının etkisi görülüyor.

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İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu, saat ihracatının 2024’te yaklaşık yüzde 3 düştüğünü açıklarken, özellikle Çin ve ABD’den talep azalmıştı. Federasyonun açıklamasında, değerli metalden üretilen saatlerin çelik muadillerine “görece” daha iyi durumda oldukları belirtilmişti.

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GÜMRÜK VERGİLERİ ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve Çin ile misilleme şeklinde giderek açık artırma gibi yükselen “gümrük vergileri” saat üreticilerini sıkıntıya sokabilir. ABD’nin ithalat vergilerinde, İsviçre, Avrupa Birliği'nin yüzde 20 olan vergi dilimi dışında yüzde 31 oranında vergi oranıyla karşı karşıya kaldı.

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LÜKS MODELLER İLGİ ÇEKİYOR

İkinci el saat piyasasında bazı lüks modeller, yüksek değer ve işlem hacmiyle öne çıkıyor. Piyasada en çok tercih edilen bu modeller, endeksin genel seyrini belirlerken, üst segmentte yer alan markaların da dikkat çektiği görülüyor. Subdial Endeksi’ni oluşturan 50 saat arasında, sınırlı sayıdaki prestijli marka modelleri yatırımcıların ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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FİYATLAR SON 3 YILIN DİBİNİ GÖRDÜ, ENDEKS YENİDEN DÜZENLENDİ

İsviçreli lüks saat markalarının ikinci el saat modellerinin fiyatları 2024 yılında son üç yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Subdial Endeksi, ikinci el saatlerde büyüyen işlem hacimleriyle genç saat koleksiyoncularının farklı tarz ve modellerdeki yönelimleriyle 2025 yılında yeniden düzenlenmişti.

(EKONOMİM)

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