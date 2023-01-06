Bir zincir marketten daha 'fiyat sabitleme' hamlesi! Açıklamalar peş peşe geliyor... Sayı ve tarih vererek duyurdular

Marketlerdeki ürünlerin fiyatlarındaki artış Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere kabine üyeleri yaptıkları açıklamalarla fiyat sabitleme çağrısı yapmıştı. İlk adım Şok marketlerden gelmiş ve Şok marketler ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyat sabitleyeceğini duyurmuştu. Bu hamleye peş peşe yaptıkları açıklamalarda Migros, CarrefourSA, Happy Center gibi zincir marketler de dahil olmuş, fiyat sabitleme ve indirim kararlarını açıklamışlardı. Son olarak A101 de ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyurdu.

"OCAK AYI SONUNA KADAR 2023 ÜRÜNDE..."

Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101’in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye’nin en fazla mağazaya sahip perakende zincirlerinden A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı. (İHA)

ÇAĞRILAR GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında, gıda perakendecileriyle görüştüğünü ifade ederek, fiyat artışlarının artık makul kabul edilemeyeceğini belirtti. Nebati, "Buradan da gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” demişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleriyle bir araya gelirken marketlere, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş, "Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade etmeyeceğiz." mesajını vermişti.

ŞOK MARKETLER, MİGROS, CARREFOURSA VE HAPPY CENTER'DAN AÇIKLAMALAR

Şok Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurmuştu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yapmıştı. CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı almıştı. Happy Center da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini bildirmişti.

