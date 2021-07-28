Birçok araç ve banka hesabına haciz uygulandı! Siz de haciz mağdurları arasında olabilirsiniz! Öğrenmek için...

Haciz, pek çok insanın karşılaştığı olumsuz durumların başında geliyor. Özellikle vergi ve SGK pirim borcu olanlar haciz işlemleriyle karşılaşabiliyor. Haciz, borçlunun alacaklıya gereken miktarı ödememesi durumunda yasal olarak düzenlenen işleme deniliyor. E- haciz uygulaması ise kişinin doğrudan banka hesaplarına uygulanan yasal işlemleri kapsıyor.

Ancak haciz işlemi gerçekleşmeden önce alacaklının borçluya ödeme emri iletmesi gerekiyor. Eğer ödeme emri iletildikten sonra borçlu 15 gün içerisinde herhangi bir ödeme yapmaz veya yapılandırma gerçekleştirmezse haciz durumuyla karşı karşıya kalıyor ve ödeme işlemi gerçekleşmediği için doğrudan tebliğ edilmiş sayılıyor. Tebliğler ise ya posta yoluyla ya da elektronik ortam üzerinden yapılıyor. Tüm bu süreçlerden sonra alacaklı kurum banka hesaplarına haciz işlemi uygulayabiliyor. Haciz sorgulama işleminizi ise herhangi bir vergi dairesine uğramadan elektronik ortamda sorgulamanız mümkün. Bunun için ise e-Devlet ekranına giriş yapmanız yeterli.

e-Devlet ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMAK MÜMKÜN

Elektronik haciz, banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz ve araçlara uygulanan elektronik haciz olmak üzere ikiye ayrılıyor ve doğal olarak sorgulama işlemleri de farklı yöntemlerle yapılıyor.

Banka hesaplarına uygulanan haciz işlemlerini sorgulamak için:

e-Devlet kapısına giriş yapın.

Arama bölümüne "banka hesapları" yazınca çıkan "Banka Hesaplarına Uygulanan Haciz Sorgulama (e-haciz Banka) (Gelir İdaresi Başkanlığı)" sekmesine tıklayın.

Çıkan ekranda "uygulamaya git" seçeneği sizi haciz işlemleri sayfasına götürecektir.

Ulaşılan ekranda 'Adınıza düzenlenmiş aktif haciz bilgisi bulunmamaktadır' yazıyor ise bu sizin banka hesaplarınızda herhangi bir sorun olmadığını gösteriyor.

Araçlarda uygulanan elektronik haciz işlemlerini sorgulamak için: