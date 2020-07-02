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Birçok çalışan bilmiyor! Devlet, işe gidemediğiniz günlerin parasını ödüyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 15:26 | Son Güncelleme

Devlet raporlu olarak işe gitmediğinizde yapılan kesintiyi geri ödüyor. Yanlış duymadınız! Meslek hastalığı, iş kazası, analık ya da rahatsızlık gibi nedenlerle iş hayatından uzak kalanların durumunu sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde devlet ödeme yapıyor. Geçici iş görememezlik durumunun doğurduğu rapor parası yardımı ne yazık ki vatandaşlar tarafında çok bilinmiyor.

Birçok çalışan bilmiyor! Devlet, işe gidemediğiniz günlerin parasını ödüyor...

Sigortalılık kolu fark etmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortalı olarak bildirildikten sonra kişilerin yaşadıkları meslek hastalığı, iş kazası, analık ya da rahatsızlık gibi nedenler iş hayatından uzak kalmalarına sebebiyet verebilir. İş hayatından uzak kalınan dönemde ise işveren maaştan kesinti yapma yolunu seçer. Çalışanların mağduriyet yaşamaması adına SGK taşın altına elin sokarak maaş desteği vermektedir. Peki bu süreç nasıl işler?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İlk bakılan durum ise yaşanılan sağlık probleminin geçici olmasıdır. Başka bir ifadeyle çalışanın sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra iş hayatına geri dönebilecek durumda olması şarttır. Peki, rapor parası nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte çalışanların maaş güvencesi olan rapor parasına dair merak edilen tüm detaylar...

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Rapor parasının detaylarına ilişkin düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde netleştirilmiştir.

Rapor parası hakkından yararlanmak için sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren kişilerin yaşadıkları sağlık problemlerinden önce SGK'ya çalışan olarak bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda çalışan adına kendisi ya da işveren tarafından en az 90 prim günü SGK'ya ödenmelidir.
Rapor parasına dair başvuru yapacak kişinin SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmamalıdır.
Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdürürken hastalık, kaza, rahatsızlık veya gebelik nedeniyle iş hayatına ara verilen zaman dilimi sağlık raporuyla ispat edilmelidir. Rapor yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından verilir. Raporda sağlık problemi açık bir şekilde ifade edilmeli ve rapora konu olan süre belirtilmelidir.
Kişilerin rapor parası alabilmesi için verilen sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir. Çünkü SGK 2. günden itibaren yapılan tedavilerde ödeme yapmaktadır.

RAPOR PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Rapor parası hakkını kullanabilmek için kişilerin prensipte resmi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaz. Rapor parası talebinin yapılabilmesi için kişilerin aldıkları sağlık raporununu işverenlerine teslim etmeleri yeterlidir. İşveren raporu 5 gün içerisinde e-Rapor sistemine girer ve SGK yetkililerinin onay verme aşaması başlar. Onay aşamasının olumlu olarak tamamlanmasından sonra kişilerin adına rapor parası ödemesi yapılır.

RAPOR PARASI NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?

Rapor parasının belirlenmesinde rapor süresi, tedavi şekli ve çalışanın aldığı son 3 aylık brüt maaşın toplamı etkili olur.

Çalışanın 3 aylık toplam brüt maaşı 90'a bölünerek günlük maaş miktarına erişilir.
Ayakta yapılan tedaviler için günlük maaş miktarının 3'te 2'si; yatarak tedaviler için ise günlük maaş miktarının yarısı kadar ödeme yapılır.
Tedavi şeklinde hesaplamaya dahil edilmesinden sonra rapora konu olan gün sayısı bizim için önemli olur. Raporda verilen toplam gün sayısının 2 eksikliğiyle günlük miktarlar çarpılır ve rapor parası ödemesi hesaplaması tamamlanır.

KORONAVİRÜS İÇİN RAPOR PARASI ALINABİLİR Mİ?

  1. Virüslü kişiyle temas riski bulunan, yurt dışından gelen veya yurt dışından gelmiş biriyle temas edenler 14 günlük karantina yapmak zorunda kaldı. Belirlenen süre ve neden geçici iş göremezlik durumuna dahil edilmiştir ve kişilerin SGK'dan ödeme almasına izin verilmiştir.
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