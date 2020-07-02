Birçok çalışan bilmiyor! Devlet, işe gidemediğiniz günlerin parasını ödüyor...

Sigortalılık kolu fark etmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na sigortalı olarak bildirildikten sonra kişilerin yaşadıkları meslek hastalığı, iş kazası, analık ya da rahatsızlık gibi nedenler iş hayatından uzak kalmalarına sebebiyet verebilir. İş hayatından uzak kalınan dönemde ise işveren maaştan kesinti yapma yolunu seçer. Çalışanların mağduriyet yaşamaması adına SGK taşın altına elin sokarak maaş desteği vermektedir. Peki bu süreç nasıl işler?

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanmak için kişilerin belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İlk bakılan durum ise yaşanılan sağlık probleminin geçici olmasıdır. Başka bir ifadeyle çalışanın sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra iş hayatına geri dönebilecek durumda olması şarttır. Peki, rapor parası nasıl alınır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte çalışanların maaş güvencesi olan rapor parasına dair merak edilen tüm detaylar...

RAPOR PARASI ALMAK İÇİN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Rapor parasının detaylarına ilişkin düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde netleştirilmiştir.