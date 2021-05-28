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Birçok kadın bu hakkını bilmiyor! Bunları yaparsanız 6 sene daha erken emekli olabilirsiniz

28.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum yaptığı için işe ara veren ve sosyal güvenceden yoksun kalan annelerin telafi şansı da var. "Doğum borçlanması" adı verilen yöntem sayesinde emeklilik yaşınızı öne çekmeniz mümkün. Peki doğum borçlanması nedir? Kimler, ne zaman ve ne şekilde başvurabilir? İşte doğum borçlanmasıyla ilgili tüm detaylar...

Birçok kadın bu hakkını bilmiyor! Bunları yaparsanız 6 sene daha erken emekli olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) 4A, 4B ve 4C bünyesinde sigorta kaydı olan çalışan anneler, erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. Doğum izni alan ya da çocukları için çalışmaya uzun süre ara veren anneler, uzun bir süre sosyal güvenlik sisteminin dışında kalıyor. Bu durum, başta emeklilik hakkı olmak üzere pek çok duruma olumsuz etki ediyor. SGK ise çalışan annelerin mağduriyetini önlemek adına bazı uygulamalar yürütüyor. Bu önlemlerin başında da "doğum borçlanması" geliyor. Doğum borçlanması, doğum izni alan annelere geriye dönük prim ödemesi yapma ve bu sayede erken emekli olma şansı tanıyor. Üstelik, 2014'te yapılan değişikliklerden sonra bu hak üçüncü çocuğa kadar tanındı. Peki doğum borçlanması tam olarak nedir? Başvuru şartları nelerdir?

DOĞUM BORÇLANMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Doğum borçlanmasının temel şartı, çocuğunuzun sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelmesidir. 2014'te yapılan değişikliklerden sonra bu haktan üç çocuğa kadar yararlanabilirsiniz. Örneğin, üç çocuğu olan bir anne doğum borçlanması yaparsa tam 6 sene, 2160 gün, prim kazanma şansına sahiptir. Hal böyle olunca, emeklilik için gereken yaşı ve çalışma yılını tamamladığınızda 6 yıl daha beklemeden emekli olabiliyorsunuz. 2160 günü aşmayacak şekilde ve ihtiyacınıza göre prim günü sayısı belirleyip borçlarınızı ödeyebiliyorsunuz.

DOĞUM BORÇLANMASI ŞARTLARI NELERDİR?

  • Sigorta kaydınızın başlangıcının doğumdan önce olması gerekiyor. Staj için yapılan sigorta kayıtları da doğum borçlanması için geçerli kabul ediliyor.
  • Doğum sonrası adınıza hiçbir sigorta priminin ödenmemesi gerekiyor.
  • Doğumdan sonraki iki yıl içinde bebeğin yaşaması gerekiyor.
  • Kendi işinde çalışan ya da kamu kurumlarında çalışan annelerin, doğumdan önce sigortalılık durumunu tescil ettirmeleri gerekiyor.
  • İlk doğumunun üzerinden iki yıl geçmeden tekrar doğum yapan anne, ikinci doğum için borçlanabileceği süreye ek olarak, iki doğum arasında geçen süreyi de borçlanabiliyor.
  • Sigorta kaydınız başlamadan doğan bir çocuğunuz varsa, o ancak çocuk sayınızın hesaplanmasında dikkate alınıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR?

2021 yılı için doğum borçlanması miktarları şu şekilde hesaplandı:

  • 1 gün: 38,16 TL
  • 1 ay: 1.144,8 TL
  • 1 çocuk için toplamda 720 gün: 27.425 TL
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Anahtar Kelimeler:
erken emeklilik sgk
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