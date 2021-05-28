Birçok kadın bu hakkını bilmiyor! Bunları yaparsanız 6 sene daha erken emekli olabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) 4A, 4B ve 4C bünyesinde sigorta kaydı olan çalışan anneler, erken emekli olma şansına sahip olabiliyor. Doğum izni alan ya da çocukları için çalışmaya uzun süre ara veren anneler, uzun bir süre sosyal güvenlik sisteminin dışında kalıyor. Bu durum, başta emeklilik hakkı olmak üzere pek çok duruma olumsuz etki ediyor. SGK ise çalışan annelerin mağduriyetini önlemek adına bazı uygulamalar yürütüyor. Bu önlemlerin başında da "doğum borçlanması" geliyor. Doğum borçlanması, doğum izni alan annelere geriye dönük prim ödemesi yapma ve bu sayede erken emekli olma şansı tanıyor. Üstelik, 2014'te yapılan değişikliklerden sonra bu hak üçüncü çocuğa kadar tanındı. Peki doğum borçlanması tam olarak nedir? Başvuru şartları nelerdir?

DOĞUM BORÇLANMASININ AVANTAJLARI NELERDİR?

Doğum borçlanmasının temel şartı, çocuğunuzun sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelmesidir. 2014'te yapılan değişikliklerden sonra bu haktan üç çocuğa kadar yararlanabilirsiniz. Örneğin, üç çocuğu olan bir anne doğum borçlanması yaparsa tam 6 sene, 2160 gün, prim kazanma şansına sahiptir. Hal böyle olunca, emeklilik için gereken yaşı ve çalışma yılını tamamladığınızda 6 yıl daha beklemeden emekli olabiliyorsunuz. 2160 günü aşmayacak şekilde ve ihtiyacınıza göre prim günü sayısı belirleyip borçlarınızı ödeyebiliyorsunuz.