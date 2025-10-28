FİNANS

Birer birer tespit ediliyor! Kar payından vergi kaçıran 2 milyon kişi listede

Kar payından vergi kaçıranlar yakın takipte. 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak beyanda bulunmayanlar Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), tespit ediliyor. Şu ana kadar 2 milyon 248 bin kişi tespit edilirken, SMS ile hatırlatma yapıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükellefleri bir bir tespit ediyor.

2 MİLYON 248 BİN MÜKELLEF TESPİT EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yapılan incelemelerde 1 Mart-7 Nisan tarihlerini arasında 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdiği tespit edilirken, süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de pişmanlıkla beyanname verme imkânı tanındı ve SMS ile hatırlatma yapıldı.

GELİRİNİ BİLDİRMEYENLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi. Tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi.

İlk aşamada, beyana tabi kâr payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi.

BAKAN ŞİMŞEK: "PİŞMANLIKLA BEYANNAME VEREBİLECEĞİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUM."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Teknolojinin sağladığı tüm imkânlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

Kaynak: AA

