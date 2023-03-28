FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'ni teminat gösterene ucuz kredi: Resmi Gazete'de yayımlandı, 6 ay sonra...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'ni teminat gösterene ucuz kredi: Resmi Gazete'de yayımlandı, 6 ay sonra...

28.03.2023 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BES'te kalana avantajlı kredi imkanı geldi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasına geçildi. Alacağın devri ile BES katılımcıları BES alacaklarını teminat gösterip ucuz kredi alacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'ni teminat gösterene ucuz kredi: Resmi Gazete'de yayımlandı, 6 ay sonra...

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasına geçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bireyler BES birikimlerini alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredip daha ucuz kredi alabilecek. Değişiklikler 6 ay sonra devreye girecek.

1 (107)

Yapılan düzenleme ile BES katılımcısı, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını (fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere) alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek. Bu madde kapsamında devredilen bir sözleşme, mevcut alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri de devredilemeyecek.

1 (154)

BES'TE KALITIMCI SAYISI 15 MİLYON'A KOŞUYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 16 Mart 2023 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 417,8 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 364 milyar 258 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 53 milyar 537 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 28 bin kişi oldu.

Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) 16 Mart 2023 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 798 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 35,5 milyar lira oldu. Çalışan sayısının 6 milyon 798 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 9 milyon 682 bin olarak kayıtlara geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçtiEn düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti
Bakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihBakan Bilgin duyurdu: İşte zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih
Gözler asgari ücrette! Kulislerde bu rakam...Gözler asgari ücrette! Kulislerde bu rakam...
Anahtar Kelimeler:
bireysel emeklilik sistemi

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

En düşük emekli maaşına zam! Kritik teklif TBMM'den geçti

Benzine bu gece yarısı zam geliyor

Benzine bu gece yarısı zam geliyor

Tuşlu cep telefonlarına talep yağıyor

Tuşlu cep telefonlarına talep yağıyor

SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü!

SGK Uzmanı açıkladı: Asgari ücrete zam formülü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.