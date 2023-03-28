Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bireysel Emeklilik Sistemi'ni teminat gösterene ucuz kredi: Resmi Gazete'de yayımlandı, 6 ay sonra...

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) katılımcıların finansman ihtiyaçları sebebi ile sözleşmelerini sonlandırmak yerine BES birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulamasına geçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bireyler BES birikimlerini alacağın devri sözleşmesi ile bankaya devredip daha ucuz kredi alabilecek. Değişiklikler 6 ay sonra devreye girecek.

Yapılan düzenleme ile BES katılımcısı, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını (fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere) alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek. Bu madde kapsamında devredilen bir sözleşme, mevcut alacağın devri sözleşmesi sonlanmadan başka bir bankaya devredilemeyecek. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri de devredilemeyecek.

BES'TE KALITIMCI SAYISI 15 MİLYON'A KOŞUYOR

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) 16 Mart 2023 verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplam fon büyüklüğü 417,8 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 364 milyar 258 milyon lirası katılımcılardan gelirken sistemdeki devlet katkısı 53 milyar 537 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 28 bin kişi oldu.

Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) 16 Mart 2023 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 798 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü ise 35,5 milyar lira oldu. Çalışan sayısının 6 milyon 798 bin olduğu OKS’de sertifika sayısı ise 9 milyon 682 bin olarak kayıtlara geçti.

