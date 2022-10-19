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Bireysel Emeklilik Sistemine yeni düzenleme sinyali! Bakan Nebati duyurdu

19.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den son dakika Bireysel Emeklilik Sistemiyle ilgili düzenleme sinyali geldi. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemine yeni düzenleme sinyali! Bakan Nebati duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Nebati, bireysel emeklilik sistemi (BES) ile ilgili yeni düzenleme ve teşviklerin hayata geçirileceği sinyalini de verdi.

Bakan Nebati, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Bireysel tasarrufların özendirilmesinin, tüm ülkelerde, sosyal güvenlik ihtiyacının artması, nüfus ve aile yapısının değişimi ile çok daha önemli bir hâl aldığını belirten Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, sistemde yeni düzenlemeleri ve teşvikleri de hayata geçirerek, ülke olarak birikimlerimizi daha da yüksek seviyelere taşıyacağız" dedi.

Nebati, gençleri ve tüm yurttaşların gelecek kaygılarını azaltmak ve birikimlerini doğru alanlarda değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulan bireysel emeklilik sisteminin, tüm katılımcılar için güvenilir bir yatırım ortamı sağladığını dile getirdi.


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Nureddin Nebati BES
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