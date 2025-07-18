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Bireysel emeklilik sisteminin (BES) avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi (BES) avantajları ve dezavantajları

Kısaca BES olarak isimlendirilen Bireysel Emeklilik Sistemi, belli kriterlere sahip olan herkesin yararlanabildiği bir hizmet türüdür. Etkin olarak çalışma hayatı devam eden ya da çalışmayan kişilerin bir ek emeklilik geliri olarak birikim yapmalarını sağlayan bir sistem olan BES, bazı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir.

Bireysel emeklilik sisteminin (BES) avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bireysel emeklilik sistemi (BES) avantajları ve dezavantajları
Ferhan Petek

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmak isteyen bireylerin etkin olarak iş hayatında olması ya da hiç çalışmamış olması bir fark oluşturmaz. Önemli olan kişilerin bireysel emeklilik sistemine dahil olarak elde etmek istedikleri avantajlar doğrultusunda çeşitli şartları yerine getirmesidir. Kanunlara göre düzenlenmiş olan bireysel emeklilik sistemi ilk kez 6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte 2016 yılının Ağustos ayında yayımlanan Resmi Gazete'de ilan edilmiştir.

Kişilerin aktif olarak sürdürdükleri çalışma hayatları boyunca ya da çalışma hayatı dışında yapmış oldukları birikimleri uzun vadeli yatırımlara yönlendirerek emeklilik süreçlerinde yaşam standartlarını korumaya devam edebilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan BES, istek ve talep üzerine katılım sağlanabilen bir sistemdir.

Bu sisteme girmek isteyen kişiler bu sisteme gönüllü olarak dahil olabilir. Bireyler, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek olarak bir gelir meydana gelebileceği gibi etkin bir çalışma hayatı sürdürmeden de emeklilik fonunu kendi oluşturabilmektedir. Birçok avantajı bulunan bireysel emeklilik sisteminin bazı dezavantajları da bulunmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemi (BES) nasıl çalışır?

Sağladığı birçok avantajdan faydalanabilmek için bireysel emeklilik sistemine dahil olmak gerekir. Birikim yaptırarak kullanıcılarına uzun vadede yatırım ve ek gelir imkanı sağlayan bireysel emeklilik sistemi, yapılan bir BES sözleşmesi doğrultusunda başlatılır. Yapılan BES sözleşmesinin içeriğindeki maddeler ile bazı yükümlülükleri ve hakları düzenler. Bu yükümlülükler ve haklar şunlardır:

  • Bireysel emeklilik hesabının açılması
  • BES hesabına katkı payı ödenmesi
  • BES hesabında biriken katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırım için yönlendirilmesi
  • Fon birikiminin hak sahibi olan kişilere ödenmesi

BES sözleşmesi imzalamak için belli bir emeklilik şirketi ile iletişime geçilmesi ve talepte bulunulması gerekir. Gerekli belgeler temin edildikten ve firmaya teslim edildikten sonra süreç başlatılır. Genel olarak katılımcı kişi kurum ile kimlik bilgilerini paylaşır ve BES sözleşmesini imzalayarak bireysel emeklilik sistemine dahil olmuş olur.

BES kapsamında sunulan fonlar da çeşitlilik gösterir. Hisse senedi, fon sepetleri, kıymetli maden fonları, tahvil gibi fonlar bireysel emeklilik sistemi kapsamında sunulabilen fonların türlerinden bazılarıdır.

Bireysel emeklilik sisteminin (BES) avantajları ve dezavantajları nelerdir?

BES fonu birçok avantaj sağlayan bir fondur. Katılımcıyı birikim yapmaya ve yatırım yapmaya yönlendirmesi ile emeklilik sürecinde ek bir gelir sağlaması bireysel emeklilik sisteminin avantajlarının başında yer almaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin başlıca avantajları şu şekildedir:

  • Kişileri birikim yapmaya yönlendirir.
  • Emeklilik döneminde ek gelir sağlar.
  • Prim oranının %30 kadar bir oranını kapsayan devlet katkı payı da bu birikime eklenir.
  • Fonun yönetilmesinde kişilerin profesyonel destek alabilme imkanı olur. Aynı zamanda isterse fonunu kendi de yönetebilir.
  • Bireysel emeklilik sistemi fonları yıl içinde 12 defa değiştirilebilmektedir.
  • Bireysel emeklilik fonları vergiden muaf tutulmaktadır.

Bireysel emeklilik planları sadece 18 yaş üzeri olan bireylere değil resmi olarak 18 yaşına ulaşmadığı için çocuk kabul edilen bireylerin de dahil edildiği fonlar olduğu için çocukların finansal geleceği adına da önemlidir.

Bireysel emeklilik sisteminin (BES) dezavantajları nelerdir?

Kullanıcılarına birçok açıdan çeşitli avantajlar saplayan bireysel emeklilik sistemi (BES) bazı dezavantajlara da sahiptir. Eğer belirtilen resmi süre dolmadan bireysel emeklilik sisteminden çıkılırsa bu dezavantajlar doğrultusunda ciddi kayıplar yaşanabilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminin sahip olduğu dezavantajlar şunlardır:

  • Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl dolmadan çıkılırsa devlet katkı payında yüksek miktarlarda kesinti yapılır. Bu sebeple çok ciddi bir durum olmadığı sürece sistemden çıkılmaması tavsiye edilir.
  • Bazı yönetilemeyen fonlar sebebi ile ortalama olarak %8 ile %10 civarı fon yönetimi kesintisi yapılmaktadır.
  • Sistemde ara verme ya da fon kesintileri dışında diğer bazı başka kesinti unsurları da bulunmaktadır.

Önemli uyarı: Bu yazıda yer alan bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Finansal kararlarınızı almadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınız.

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Anahtar Kelimeler:
BES bireysel emeklilik
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