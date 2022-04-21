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Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artışta

21.04.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel tüketici kredisi taksit ödemeleri vatandaşı zorlamaya devam ediyor. Bireysel krediler yüzde 21 artarak 1 trilyon 65 milyar TL oldu. BDDK verilerine göre tahsili gecikmiş oranı ise ihtiyaç kredilerinde bir yılda yüzde 48,3 arttı. Bu artışın nedeni ise yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı olarak gösterildi.

Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Bireysel tüketici kredisinde o oranlar her geçen gün artışta

Türkiye Bankalar Birliği’nin Şubat 2022 verilerine göre ihtiyaç kredisi 478,2 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl şubatta bu rakam 403,6 milyar lira seviyesindeydi. Bir yılda ihtiyaç kredisi miktarı yüzde 18,4 artış gösterdi. Tasfiye olunacak alacaklar ise Şubat 2022'de 20 milyar 670 milyon liraya ulaştı. Bu da yüzde 4,3 tasfiye olunacak kredi oranına işaret ediyor. Geçen yıl şubatta bu oran yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyordu. 1 yılda tasfiye olacak alacak oranında 1,4 puanlık yani yüzde 48,3’lük bir artış yaşandı.

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Hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) takibe atılacak alacak süresinde bankalara sağladığı esnekliğin sona ermesinin yanı sıra bu artışta yüksek enflasyon ve TL’nin değer kaybı ile alım gücü gerileyen tüketicilerin borçlarının ödeyememeleri de etkili oldu. Bunun yanı sıra 50 bin liranın üzerinde tüketici kredilerinde vadenin 36 aydan 24 aya düşürülmesiyle yükselen aylık ödemeler de tüketiciye ağır geldi.

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KONUT VE TAŞIT KREDİSİ

Konut kredilerinde uzun vadelerin ve ivme kaybeden talebin de etkisiyle tasfiye olunacak alacak oranında değişim yaşanmazken oran yüzde 0,3’te kaldı. Taşıt kredilerinde ise tasfiye olunacak alacak oranında iyileşme var. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise BDDK’nın taşıt kredilerinde vadeyi uzatmış olması.
Bankacılık kaynakları ihtiyaç kredilerinde faizlerin yüksek olması ve kamunun bu kredilerdeki büyümeyi sınırlandırmaya yönelik adımlar atmasına rağmen talebin canlı olduğunu dile getirdi. Güçlü talepte de en büyük etken yine yüksek enflasyon. Yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybıyla alım gücü gerileyen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hem kredi kullanımı hem de kredili mevduat hesabı kullanımı arttı.

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TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR 196 MİLYAR TL

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre nakdi krediler Şubat 2022 ayı itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44 artarak 5 trilyon 444 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı Şubat 2022 itibarıyla, bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 3,5 oldu.

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BİREYSEL KREDİLER 1,1 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

TBB verilerine göre bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 21 artarak 1 trilyon 65 milyar TL oldu. Bireysel kredilerin yüzde 45'ini ihtiyaç kredileri, yüzde 29'unu konut kredileri, yüzde 20'sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacak oranı bir önceki yıla göre 0,5 puan artarak yüzde 2,8 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında 165 bin kişi ilk defa kredi kartı, 93 bin kişi tüketici kredisi kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 15 bin oldu. 121 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. 121 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı. (DÜNYA)


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ihtiyaç kredisi
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