Birikim Yapma Potansiyelin Ne Kadar Yüksek?

Damlaya damlaya göl olur sonuçta!

1/8 Diyelim ki kışlık montun cebinden geçen yıldan kalma 200 lira çıktı. O anki reaksiyonu tam olarak öğrenebilir miyiz? Bereket parası der, kumbaraya atarız. "Havadan geldi!" sevinciyle anında abur cubura veya ıvır zıvıra gider. O parayla hemen bir eksik kapatılıyor, mesela bitmek üzere olan diş macunu falan alınıyor. 200 TL ile ne yapılır ki?

2/8 Şimdi şunu soralım: Ortak kullanılan bir dijital platformdan şifre değiştiği için aniden atıldın. Çözüm nedir? Yeni bir ortak bulmanın zamanı geldi demek. Kimseye minnet etmem. Kendim alırım. Öğrenci indirimi veya kampanyalı bir kod bulmak için internetin altını üstüne getiririm. Bir süre kullanmayayım canım. Ne olacak?

3/8 Tempoyu biraz değiştirelim! Sence "Önümüzdeki ay kesin para biriktirmeye başlıyorum" cümlesi kocaman bir yalan mıdır? Kesinlikle koca bir yalan! Hayır ya. Gerçekten niyet edersen oluyor.

4/8 Devam edelim! Evde durduk yere bozulan o küçük ev aleti... Bununla nasıl başa çıkılıyor? Yenisini almak yerine videolar izleyip tamir ederim elbette. Uğraşılmaz! Eskisi çöpe, yepyeni ve üst modeli direkt tezgaha. Tamir daha masraflı olduğu için mecburen taksitle alırdım. Böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi hayatıma devam etmek daha güzel.

5/8 Geldik market kasasındaki minik tuzaklara. Kasiyer tam ürünleri geçerken gözler o ufak indirimli atıştırmalıklara kaydı... Göz teması bile kurmam. "Bunun fiyatı çok düşmüş" denilerek en az üç dört tane sepete fırlatırım. Alıyorum ama sonra yerine bırakıyorum. Fişi alıp marketten hızlıca uzaklaşıyorum.

6/8 Biraz da dolap diplerini konuşalım. Giyilmeyen tonla kıyafet var. Bunlar genelde nasıl değerlendiriliyor? İkinci el uygulamalarına yüklenip oradan gelen parayla yenisini alıyorum. Satmaya üşendiğim için ya tozlanıyor ya da eşe dosta bedava dağıtıyorum. Kıyafetleri kesip biçip temizlik bezine çevirme aşamasına çoktan geçildi bile. Çöp. Eski kıyafetlerin akıbeti bu hep.

7/8 En kritik soru: Bir arkadaşın sana "Çok sıkıştım, iki günlüğüne borç ateşlesene" dedi ama borcunu hemen ödemeyen biri... "Kanka ben de senden isteyecektim." cümlesi kendi kendine çıkar ağzımdan. Yine de yollarım ya. Parayı gönderdikten sonra yine "Öder mi acaba?" sorusunu düşünmeden edemem. "Önce borcunu öde, sonra iste."