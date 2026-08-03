Sen Ne Tarz Bir Çalışansın?

2/8 Beklemediğin bir iş sana kaldı, ne yaparsın?

Ekibi bir arada tutan kişi olurum.

3/8 Bir projede hangi görev sana daha uygun?

Sessiz ve düzenli bir masada.

5/8 Nerede daha iyi çalışırsın?

Farklı bir bakış açısı olması.

6/8 Yaptığın bir işi teslim ederken hangisi daha önemli?

7/8 Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?