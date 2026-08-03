Sen Ne Tarz Bir Çalışansın?

1/8
Sabahları ofiste ilk iş ne yapıyorsun?
Günlük yapılacak listemi hazırlarım.
Acil yetişmesi gereken işe bakarım ilk.
Kahve alıp ofistekilerle sohbet ederim.
2/8
Beklemediğin bir iş sana kaldı, ne yaparsın?
Panik yapmadan çözüm üretirim.
İş arkadaşlarımdan yardım isterim.
Hemen günü yeniden planlarım.
3/8
Bir projede hangi görev sana daha uygun?
Ekibi bir arada tutan kişi olurum.
4/8
Toplantılarda ne yapıyorsun?
Gerekli olursa konuşurum.
5/8
Nerede daha iyi çalışırsın?
İş yerinde herkesle birlikte.
Fark etmez, her yerde çalışırım.
Sessiz ve düzenli bir masada.
Çok sessiz yerlerde çalışamam.
6/8
Yaptığın bir işi teslim ederken hangisi daha önemli?
Zamanında teslim edilmesi.
Farklı bir bakış açısı olması.
Herkesin beklentisini karşılaması.
7/8
Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?
8/8
Aynı anda birçok iş geldi diyelim, ne yaparsın?
Canım hangisini yapmak istiyorsa ondan başlarım.
İşleri ekip arkadaşlarımla paylaşırım.
Önceliği olanı ilk yaparım.
Hepsini hızlıca bitirmeye çalışırım.