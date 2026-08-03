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Sen Ne Tarz Bir Çalışansın?

Herkesin çalışma tarzı farklı. Bazıları tek daha iyi çalışırken diğerleri ekip ruhuna daha uygundur. Peki sen nasıl bir çalışansın?

Sen Ne Tarz Bir Çalışansın?

Çalışma tarzın nasıl?

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Sabahları ofiste ilk iş ne yapıyorsun?

Sabahları ofiste ilk iş ne yapıyorsun?
Günlük yapılacak listemi hazırlarım.
Mailleri kontrol ederim.
Acil yetişmesi gereken işe bakarım ilk.
Kahve alıp ofistekilerle sohbet ederim.
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Beklemediğin bir iş sana kaldı, ne yaparsın?

Beklemediğin bir iş sana kaldı, ne yaparsın?
Panik yapmadan çözüm üretirim.
İş arkadaşlarımdan yardım isterim.
Hızlıca yaparım.
Hemen günü yeniden planlarım.
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Bir projede hangi görev sana daha uygun?

Bir projede hangi görev sana daha uygun?
Ekibi bir arada tutan kişi olurum.
Çıkan sorunları çözerim.
Organizasyonu yaparım.
Fikirleri ben veririm.
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Toplantılarda ne yapıyorsun?

Toplantılarda ne yapıyorsun?
Herkesi dinlerim.
Notları alıyorum.
Yeni fikirler sunuyorum.
Gerekli olursa konuşurum.
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Nerede daha iyi çalışırsın?

Nerede daha iyi çalışırsın?
İş yerinde herkesle birlikte.
Fark etmez, her yerde çalışırım.
Sessiz ve düzenli bir masada.
Çok sessiz yerlerde çalışamam.
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Yaptığın bir işi teslim ederken hangisi daha önemli?

Yaptığın bir işi teslim ederken hangisi daha önemli?
Zamanında teslim edilmesi.
Farklı bir bakış açısı olması.
Hatasız olması.
Herkesin beklentisini karşılaması.
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Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?

Arkadaşların seni daha çok nasıl tanımlar?
Disiplinli
Yaratıcı
Soğukkanlı
Yardımsever
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Aynı anda birçok iş geldi diyelim, ne yaparsın?

Aynı anda birçok iş geldi diyelim, ne yaparsın?
Canım hangisini yapmak istiyorsa ondan başlarım.
İşleri ekip arkadaşlarımla paylaşırım.
Önceliği olanı ilk yaparım.
Hepsini hızlıca bitirmeye çalışırım.
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