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Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar

Birçok insan çok daha fazla birikim yapmak istiyor ama kontrolü nerede kaybettiğini tam olarak çözemiyor. Çünkü fark edilmeyen harcamalar ay sonunda ciddi rakamlara dönüşüyor. Paranız neden elinizde kalmıyor, öğrenmek için kaydırın!

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar

1. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 1
Sosyal medyada görülen yaşam tarzları insanın üzerinde gereksiz harcama baskısı yaratabiliyor. Başkalarının tüketim alışkanlıklarına göre hayatınızı kurmaya çalışmak, maddi olarak sırtınıza aşırı bir yük bindirir. Üstelik birikim yapmak da bu şartlar altında imkansız hale gelir.

2. Finansal konuları ertelemeyin.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 2
Finansal konular size sıkıcı gelebilir. Fakat bütçe hesabı yapmamak ya da banka hesaplarını kontrol etmemek gibi alışkanlıklar birikim yapmanın önündeki en büyük engellerdendir. Bunları erteledikçe sorunlar büyür ve zaman içinde ciddi fark yaratır.

3. Kredi kartını kontrollü kullanın.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 3
Kredi kartı kullanmak günümüzdeki en büyük ihtiyaçlardan biri. Fakat görünmeyen harcamalar ya da taksitler zamanla bütçeyi sıkıştırabiliyor. Harcama sınırını önceden belirleyin ve mutlaka bu sınıra uyun.

4. Hedefsiz birikim yapmayın.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 4
Ne için para biriktirdiğinizi bilmemek, uzun vadede motivasyonu düşürür ve sizi gereksiz harcamalara yöneltebilir. Ev, araba, tatil gibi somut amaçlar para biriktirme sürecini çok daha sürdürülebilir hale getirir. Çünkü önünüzde bir hedef varken vazgeçmek daha zor olur.

5. Küçük harcamalar önemsiz değildir.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 5
Tek seferde yapılan küçük harcamalar göze masum gelse de sürekli tekrarlanan bu harcamalar ay sonunda daha büyük bir rakama dönüşebiliyor. Birikim yapmak da çoğu zaman günlük küçük rutinlerden vazgeçerek olur.

6. Abonelikleri kontrol edin.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 6
Müzik video platformları, uygulamalar ya da üyelikler küçük ücretlerden oluşsa da ay sonunda sizi zorlayacak ödemelere dönüşebilir. Özellikle kullanılmayan abonelikler sessizce bütçeyi etkiler. Düzenli kontrol etmek fark yaratır.

7. Her indirimli ürünü satın almayın.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 7
İndirimli ürün almak her zaman tasarruf etmek anlamına gelmez. Kullanılmayacak bir ürünü sırf uygun fiyatlı diye almak sadece gereksiz harcama yapmanıza neden olur. Birikim için önemli olan fiyat değil, gerçekten ihtiyaç olup olmadığıdır.

8. Duygusal harcamalardan kaçının.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 8
Canınız sıkkın olduğunda ya da kendinizi ödüllendirmek için yaptığınız alışverişler sadece kısa süreli mutluluk sağlar. Ama bu alışkanlık tekrar ettiğinde birikim hedefleri zorlaşır. Özellikle plansız harcamalar fark edilmeden büyür.

9. Birikiminizi erkenden yapın.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 9
"Artarsa kenara koyarım" gibi düşünceler çoğu zaman işe yaramaz. Harcamalar genelde bütçede kalan boşluğu doldurur. Birikimi önce yapmak ise kalan bütçeyi çok daha verimli yönetmenizi sağlar.

10. Harcamalarınızı takip edin.

Birikim Yapmayı Zorlaştıran Günlük Alışkanlıklar 10
Paranın nereye gittiğini bilmeden harcama yapmak da birikim yapmayı en çok zorlaştıran sebeplerden biridir. Online siparişler, her gün alınan kahveler ve ufak tefek alışverişler bütçeyi sarsar. Harcamaları takip etmek, kendinizi kısıtlamak anlamına gelmez.

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