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'Birilerine maddi kazanç için yaptıkları yeni yeni ortaya çıkıyor' Konser ücreti tartışmaları sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.11.2024 13:59
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Türkiye bir süredir belediyeler tarafından düzenlenen konserler için ödenen ücretleri konuşuyor. Çok tartışılan rakamlar geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da 'belediyelerin astronomik rakamlarla verdiği konserler' ile ilgili soruya yanıt geldi. Erdoğan "Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım" derken "O eğlenceleri millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'Birilerine maddi kazanç için yaptıkları yeni yeni ortaya çıkıyor' Konser ücreti tartışmaları sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son günlerin en çok konuşulan konularından olan belediye konserleri için ödenen ücretlerle alakalı bir soru da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Öte yandan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çıkışıyla ilgili de açıklama yaptı.

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"BEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA YAPTIM AMA KONSER BELEDİYECİLİĞİ YAPMADIM"

"Türkiye’de konser belediyeciliği kavramsallaştı. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin astronomik rakamlarla verdiği konserler tartışılıyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Buna bir tedbir alınabilir mi?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Ben belediye başkanlığı da yaptım. Ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul’un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Altyapıyı donatmak, üst yapıyı donatmak. Dikkat edin, benim belediye başkanlığımda çöp, çukur, çamur İstanbul’da yok edildi. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Biz çağrımızı vatandaşımıza yapıyoruz. Diyoruz ki aynı oyuna gelmeyelim ve emin adımlarla geleceğe yürüyelim. Millet bu belediye başkanlarına şehirlerine hizmet versin diye oy verdi ancak hizmetten anladıkları eğlence düzenlemekten öteye geçmiyor. O eğlenceleri de millet için düzenlemedikleri, birilerine maddi kazanç için yaptıkları da yeni yeni ortaya çıkıyor. Biz nereden seçilirse seçilsin yerel yönetimlerin milletin ihtiyaçlarını karşılamasını isteriz ve bunu amaç edinenleri destekleriz. Fakat şehirlerin hali ortada. Millet hizmetsizlikten ne yapacağını şaşırmış halde. Bir de üzerine konser adı altında birilerine ödenen milyonlar çıkınca olan vatandaşa oluyor. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Herkes harcamasını hesap verebilirlik üzerinden yapsın. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız"

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"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖRE DE TERÖR TAKVİYELİ SİYASETE DE YER YOK"

"Sayın Bahçeli bugünkü grup toplantısında terörü bitirme çağrısının bir kez daha arkasında durdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sizin de Sayın Bahçeli’yi destekleyen konuşmanızın ardından şöyle bir ifade kullandı ‘Aynı noktada buluştular, Erdoğan ile Bahçeli aynı şeyi yapıyor. Ama biz şehit aileleriyle görüşeceğiz.’ CHP’nin eski ve yeni lideri Diyarbakır’a gittiklerinde Diyarbakır Annelerinden talep gelmesine rağmen görüşmediler ama bugün şehit aileleri kart olarak öne koydular. Siz, Özgür Özel’in bu çıkışını samimi buluyor musunuz?" şeklindeki soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şu şekilde oldu:

"Özgür Özel’in bu çıkışını samimi bulmuyorum. Türkiye, 40 senedir bölücü terör belasıyla mücadelede ediyor. Binlerce güvenlik mensubumuzu, kamu görevlimizi, sivil vatandaşımızı terör örgütünün alçakça saldırılarında şehit verdik. Son olarak TUSAŞ’a yönelik terör eyleminde 5 vatan evladı şehit oldu; Rabbim tüm şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin. Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimiz sayesinde sahada çok önemli kazanımlar elde ettik. Bu mücadele aynı azim ve kararlılıkla devam edecek. Türkiye’nin geleceğinde teröre de, terör takviyeli siyasete de yer yok. Cumhur İttifakı olarak bu konuda tam bir mutabakat içindeyiz"

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan konser
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