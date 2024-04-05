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Birleşik Arap Emirlikleri haberlerinin ardından Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması geldi!

05.04.2024 13:40
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Yapı Kredi'ye Körfez ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığına dair ortaya çıkan haberlere ilişkin olarak Koç Holding'den açıklama geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri haberlerinin ardından Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması geldi!

Koç Holding, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankasından potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmadığını bildirdi.

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Koç Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, Yapı ve Kredi Bankası dahil olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğuna, Yapı ve Kredi Bankasından potansiyel hisse alımı için görüşmeler yaptığına dair haberler çıktığı belirtildi.

"KAMUYA AÇIKLAMA YAPILMASINI GEREKTİRECEK NİTELİKTE BİR GELİŞME YOK"

Holding şirketleri ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmelerin her zaman yapılabildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğine göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, iş bu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Yapı Kredi Birleşik Arap Emirlikleri Koç Holding
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