Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme…

Bahar Feyzan, uzun süre Habertürk’te çalışmıştı. Habertürk’ün patronu olan Turgay Ciner ile Bahar Feyzan’ın ilişkisi kamuoyuna yansımış, evli olan Turgay Ciner’in ihaneti gün yüzüne çıkmıştı. Son dönemde Youtube üzerinden yayınlar yapan Bahar Feyzan, Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararını yorumladı.
Gülben Ergen'e ait olan "Herkes kendi kaderimi yaşar yarim" şarkısının sözleriyle Turgay Ciner'e göndermede bulunan Bahar Feyzan, bu paylaşımını yoruma kapattı. Sandık Lekesi isimli şarkının sözleri şu şekilde:
“Ne kadar ağladım, ne kadar üzüldüm
Kalbimi sende bıraktım, yalnız yürüdüm
Çok uzun sürdü hatıranla barışmak
Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm
A canım, sen de vazgeçilmez değilmişsin
Be canım, benden önce hiç sevilmemişsin
A canım, sen de vazgeçilmez değilmişsin
Be canım, benden önce hiç sevilmemişsin
Herkes kendi kaderini yaşar yârim
Dünyadan sonra bir hayat daha olsa
Bu mevzu ikimizi de aşar yârim
İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa”
Turgay Ciner hakkındaki bu karar İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince alındı ve "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması" amacıyla 10 şüpheli hakkında da gözaltı kararı geldi.
Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya grubunu satın alması şüpheli bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum