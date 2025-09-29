Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme…

FİNANS

Türkiye'nin en büyük TV kanalları arasında yer alan Habertürk ve Show TV'yi Can Holding'e satarak medyadan çekilen Turgay Ciner, dün akşam tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı! Turgay Ciner’e ait şirketlere kayyum atandı, Ciner hakkında tutuklamaya ilişkin yakalama kararı çıkarıldı. Yurt dışında bulunan Turgay Ciner, Habertürk’ün satışı sırasında şaibeye bulaşmakla da suçlanıyor, öte yandan Turgay Ciner’in eski sevgilisi gazeteci Bahar Feyzan’ın paylaşımı ise dün akşama damga vurdu!

Bahar Feyzan, uzun süre Habertürk’te çalışmıştı. Habertürk’ün patronu olan Turgay Ciner ile Bahar Feyzan’ın ilişkisi kamuoyuna yansımış, evli olan Turgay Ciner’in ihaneti gün yüzüne çıkmıştı. Son dönemde Youtube üzerinden yayınlar yapan Bahar Feyzan, Ciner hakkında çıkarılan yakalama kararını yorumladı.

BAHAR FEYZAN’DAN TURGAY CİNER’E “SANDIK LEKESİ” GÖNDERMESİ

Gülben Ergen'e ait olan "Herkes kendi kaderimi yaşar yarim" şarkısının sözleriyle Turgay Ciner'e göndermede bulunan Bahar Feyzan, bu paylaşımını yoruma kapattı. Sandık Lekesi isimli şarkının sözleri şu şekilde:

“Ne kadar ağladım, ne kadar üzüldüm
Kalbimi sende bıraktım, yalnız yürüdüm
Çok uzun sürdü hatıranla barışmak
Hasretinden sevdadan sevdaya sürüldüm
A canım, sen de vazgeçilmez değilmişsin
Be canım, benden önce hiç sevilmemişsin
A canım, sen de vazgeçilmez değilmişsin
Be canım, benden önce hiç sevilmemişsin
Herkes kendi kaderini yaşar yârim
Dünyadan sonra bir hayat daha olsa
Bu mevzu ikimizi de aşar yârim
İsyanlar çıksa aşıklar ayaklansa”

Turgay Ciner hakkındaki bu karar İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince alındı ve "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması" amacıyla 10 şüpheli hakkında da gözaltı kararı geldi.

MEDYA SATIN ALMASI ŞÜPHELİ BULUNDU

Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya grubunu satın alması şüpheli bulundu.

