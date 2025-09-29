FİNANS

Faiz yok, peşinat yok, kredi yok! Devlet güvencesiyle ev ve araba sahibi olunabiliyor... İşte aylık taksit miktarı ve örnek hesaplama

Faizsiz, kredisiz ev ve araba almak isteyenler için yeni düzenleme hayata geçti, Emlak Katılım Bankası'nın şubelerinde yoğunluk oluştu. Peşinat ödemeden, kira öder gibi ev sahibi olmayı sağlayan sistem vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki sisteme girenler aylık ne kadar taksit ödeyecek? Ev veya arabasına ne zaman kavuşacak? İşte örnek hesaplamalarla Emlak Katılım Tasarruf Finansmanının detayları...

Devrim Karadağ

Ne kredi derdi var ne de faiz yükü.. Kira öder gibi ev, işyeri ve araba sahibi olmak için hükümet tarafından yeni bir sistem devreye alındı. Faizsiz finansman dönemi resmen başladı. Söz konusu sistemin duyurulmasının ardından daha şimdiden binlerce kişinin katıldığı belirtilirken; Emlak Katılım Bankası şubelerinde yoğunluk yaşanıyor.

"Devlet bankası, devlet güvencesi" diye bu sistemi merak ettiklerini ve öğrenip faydalanmak istediklerini belirten vatandaşlar; faiz olmamasının da kendilerini cezbettiğini söylüyor.

FAİZSSİZ KREDİSİZ EV VE ARABA SAHİBİ OLMAK İÇİN İKİ MODEL

Bir anda herkesin ilgisini çeken sistemde iki model mevcut.

HER AY 3-4 KİŞİ EVİNE, ARABASINA KAVUŞUYOR

Birincisi 'Çekilişli Tasarruf' finansmanı... A Haber'de yer alan habere göre; sisteme dahil olmak isteyenler bu modelde kura sistemine giriyor. 40 kişiden başlayıp 200 kişiye kadar gruplar oluşturuluyor. Katılımcı almak istediği evin veya arabanın bedeline göre bu gruplara dahil ediliyor. Her ay noter huzurunda çekiliş yapılıyor ve gruplardaki 3 veya 4 kişi evine veya arabasına kavuşuyor.

PEŞİNAT YOK, AYLIK 33 BİN TL

Çekilişli modelde örnek olarak sistem şöyle işliyor; 120 kişilik bir grupta 4 milyon TL'lik bir eve peşinatsız girildiğinde aylık ödeme 33 bin TL oluyor. 120 ayda sabit taksitler halinde. Organizasyon hizmet bedeli olarak yine 340 bin TL ödeme yapılıyor. Bu ücret peşin ödenebildiği gibi kredi kartına 6 taksit de yapılabiliyor. Teslimat ise 5. ay ile 50. ay arasında çekilişlerle belirlenecek.

AYLIK TAKSİTLERİNİ VE TESLİMAT TARİHİNİ SİZ BELİRLİYORSUNUZ

Bir diğer model olan 'Müşteri Bazlı' modelde ise organizasyon üzcreti yüzde 7 olarak belirleniyor. Bu modelde ev veya araba için sisteme dahil olan kişi, aylık taksitlerini ve teslimat tarihini kendisi belirliyor. Ama en erken ödeme proje bedelinin yüzde 40'ı tamamlandığında yapılıyor.

54. AYDA TESLİM

Örnek olarak; 4 milyon TL için sisteme dahil olan bir kişi, peşinat ödemeden aylık 30 bin TL taksitlerle 134 ay borçlanmış oluyor. Bu kişi 54. ayda ise evine kavuşabiliyor.

Aylık taksidi 30 bin TL ile başlatıp daha sonra artıma imkanı da var. Ödeme arttıkça tahsilat da öne çekiliyor.

1 MİLYON 500 BİN TL'LİK PEŞİNAT VERİLİRSE...

4 milyon TL'lik ev için kişi eğer 1 milyon 500 bin TL'lik peşinatla sisteme girerse VE aylık 30 bin TL öderse, teslimatını 21. ayda alabiliyor. Organizasyon bedeli olarak ise 280 bin TL ödüyor.

