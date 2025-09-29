FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor

Can Holding soruşturması derinleştirilirken, Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kişisel serveti 1 milyar dolar olan ve Türkiye’nin en zengin 35. ismi olan Turgay Ciner'e sıçrayan operasyon yeniden gündeme oturdu. Aralarında yöneticilerin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Peki, 25 yıl boyunca medya imparatoru olan, madencilikte küresel bir dev haline dönüşen Turgay Ciner ve Ciner Grubu neyle suçlanıyor? İşte tüm detaylar...

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor

Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dikkat çeekn bir karara imza attı. Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, Türkiye’nin en zengin 35. ismi olan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kişisel serveti 1 milyar dolar olan ve medyadan, madenciliğe adeta bir imparatorluk haline dönüşmüş olan Turgay Ciner'in soruşturmaya dahil edilmesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. "Turgay Ciner kimdir? Ciner Grubu'nun sahip olduğu şirketler neler? Neyle suçlanıyor?" sorularına yanıt aranırken, detaylar da netleşmeye başladı.

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor 1

2024'TEKİ DEV SATIN ALMA ŞÜPHELİ BULUNDU

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması" amacıyla 10 şüpheli hakkında da gözaltı kararı geldi. Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya grubunu satın alması şüpheli bulundu.

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor 2

Savcılığın açıklamasında şöyle denildi:

"Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay CİNER’in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır."

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu nedenle, halihazırda yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor 3

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA! ARALARINDA YÖNETİCİLER DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, CİNER Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan eş zamanlı operasyondan tüm şüpheliler gözaltına alındı.

25 YIL SONRA MEDYADAN ÇIKMIŞTI

Halihazırda yurt dışında olduğu belirtilen Ciner, son olarak medyadaki kritik el değiştirmeyle gündeme gelmişti. Turgay Ciner; HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor dahil olmak üzere tüm medya kuruluşlarındaki hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Holding’e devretti. Ardından Can Holding’e yönelik operasyon gerçekleşti ve söz konusu soruşturma kendisine kadar uzandı.

Peki Türkiye'nin 25. zengini konumunda olan Turgay Ciner medyaya nasıl girdi, madencilikte nasıl bir dev haline dönüştü?

MEDYADA 25 YLLIK 'İMPARATORLUK'

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 7 Kasım 2007'de gerçekleştirilen ATV-Sabah ihalesine Turgay Ciner'in de katılabileceğini açıklamasıyla ismi ön plana çıkmaya başlayan Ciner; girişimlerine hız verdi. Kanaltürk'ü alma girişimi sonuçsuz kalınca, sırasıyla Kanal 1, Habertürk TV, Bloomberg HT Show TV ve Spor Kanalı 7/24 TV'yi satın alarak büyük bir medya imparatorluğunun sahibi oldu.

Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor 4

MADENCİLİKTE KÜRSEL BİR DEV HALİNE GELDİ

Ciner Holding, Türkiye’de sahip olduğu madenlerle sermaye birikimini artırdı. Ciner Holding özellikle cam, deterjan ve kimya endüstrilerinin vazgeçilmez hammaddesi soda külünde (trona) dünya liderliğini hedef olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, grubun Londra merkezli şirketi We Soda, 2024 yılında uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık eurobond ihracına yatırımcılardan 2,5 milyar doları aşkın talep geldi.

İlginizi Çekebilir

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'e yakalamaya yönelik tutuklama kararı! Şirketlerine kayyum atandı

Can Holding soruşturmasında Turgay Ciner'e yakalamaya yönelik tutuklama kararı! Şirketlerine kayyum atandı

 Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alınmıştı! Tutuklandı

 Can Holding firmasında hareketlilik kamerada

Can Holding firmasında hareketlilik kamerada

 Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

Kara para aklama, suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı... Can Holding'e yapılan operasyonun detayları belli oldu

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Ciner Grubu, ABD'deki varlığını güçlendirmek için iki kritik operasyona daha imza attı. İlk olarak, Kasım ayında Şişecam'a ait Şişecam Whoming LLC ve Pasific Soda'daki hisselerini 285.4 milyon dolara devretti. Ardından, ABD'deki önemli üreticilerden Genesis Alkali'yi 1,4 milyar dolar değerleme üzerinden satın aldı. Bu iki işlemin tamamlanmasıyla birlikte Ciner Grubu'nun toplam soda külü üretim kapasitesinin 9,5 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu rakam, Ciner'i dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri haline getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme… Birliktelikleri çok konuşulmuştu! Gazeteci Bahar Feyzan’dan şirketlerine el koyulan Turgay Ciner’e Gülbenli gönderme…
Rakamı duyan harekete geçiyor, her geçen gün artıyor! Dönüş başladı, 117 bin aile...Rakamı duyan harekete geçiyor, her geçen gün artıyor! Dönüş başladı, 117 bin aile...

Anahtar Kelimeler:
Turgay Ciner soruşturma Can Holding
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.