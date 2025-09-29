Turgay Ciner kimdir? Medya imparatorluğundan maden patronluğuna... Kişisel serveti 1 milyar doları aştı! Her yerde aranıyor

Can Holding'e yönelik soruşturma sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dikkat çeekn bir karara imza attı. Soruşturmayı derinleştiren Başsavcılık, Türkiye’nin en zengin 35. ismi olan Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kişisel serveti 1 milyar dolar olan ve medyadan, madenciliğe adeta bir imparatorluk haline dönüşmüş olan Turgay Ciner'in soruşturmaya dahil edilmesi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. "Turgay Ciner kimdir? Ciner Grubu'nun sahip olduğu şirketler neler? Neyle suçlanıyor?" sorularına yanıt aranırken, detaylar da netleşmeye başladı.

2024'TEKİ DEV SATIN ALMA ŞÜPHELİ BULUNDU

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince "maddi gerçeğin ortaya çıkarılması" amacıyla 10 şüpheli hakkında da gözaltı kararı geldi. Soruşturma kapsamında, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024'te pay alım satım sözleşmesi ile Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren medya grubunu satın alması şüpheli bulundu.

Savcılığın açıklamasında şöyle denildi:

"Şüphelilerin sahibi ve yetkilisi olduğu Can Holding A.Ş.’nin 22 Aralık 2024 tarihli Pay Alım-Satım Sözleşmesi ile şüpheli Turgay CİNER’in sahibi olduğu ve CİNER Grubu çatısı altında faaliyet gösteren; CİNER Medya TV Hizmetleri A.Ş, Show Televizyon Yayıncılık A.Ş, Habertürk Gazetecilik A.Ş, HT Spor Televizyon Yayıncılık A.Ş, C Görsel Yayınları A.Ş, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş ve C Yapım Filmcilik Prodüksiyon A.Ş isimli medya kuruluşlarını satın aldığı, söz konusu satın alma ve devir işlemlerinde örgüt faaliyeti kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya yönelik kuvvetli şüphe ve tespitlerin bulunduğu anlaşılmıştır."

TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu nedenle, halihazırda yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA! ARALARINDA YÖNETİCİLER DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında, CİNER Gruba ait Park Holding A.Ş, Silopi Elektrik üretim A.Ş ve AFC İthalat A.Ş şirketlerinin yöneticileri olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan eş zamanlı operasyondan tüm şüpheliler gözaltına alındı.

25 YIL SONRA MEDYADAN ÇIKMIŞTI

Halihazırda yurt dışında olduğu belirtilen Ciner, son olarak medyadaki kritik el değiştirmeyle gündeme gelmişti. Turgay Ciner; HaberTürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor dahil olmak üzere tüm medya kuruluşlarındaki hisselerini Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin sahibi Can Holding’e devretti. Ardından Can Holding’e yönelik operasyon gerçekleşti ve söz konusu soruşturma kendisine kadar uzandı.

Peki Türkiye'nin 25. zengini konumunda olan Turgay Ciner medyaya nasıl girdi, madencilikte nasıl bir dev haline dönüştü?

MEDYADA 25 YLLIK 'İMPARATORLUK'

TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, 7 Kasım 2007'de gerçekleştirilen ATV-Sabah ihalesine Turgay Ciner'in de katılabileceğini açıklamasıyla ismi ön plana çıkmaya başlayan Ciner; girişimlerine hız verdi. Kanaltürk'ü alma girişimi sonuçsuz kalınca, sırasıyla Kanal 1, Habertürk TV, Bloomberg HT Show TV ve Spor Kanalı 7/24 TV'yi satın alarak büyük bir medya imparatorluğunun sahibi oldu.

MADENCİLİKTE KÜRSEL BİR DEV HALİNE GELDİ

Ciner Holding, Türkiye’de sahip olduğu madenlerle sermaye birikimini artırdı. Ciner Holding özellikle cam, deterjan ve kimya endüstrilerinin vazgeçilmez hammaddesi soda külünde (trona) dünya liderliğini hedef olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, grubun Londra merkezli şirketi We Soda, 2024 yılında uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık eurobond ihracına yatırımcılardan 2,5 milyar doları aşkın talep geldi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Ciner Grubu, ABD'deki varlığını güçlendirmek için iki kritik operasyona daha imza attı. İlk olarak, Kasım ayında Şişecam'a ait Şişecam Whoming LLC ve Pasific Soda'daki hisselerini 285.4 milyon dolara devretti. Ardından, ABD'deki önemli üreticilerden Genesis Alkali'yi 1,4 milyar dolar değerleme üzerinden satın aldı. Bu iki işlemin tamamlanmasıyla birlikte Ciner Grubu'nun toplam soda külü üretim kapasitesinin 9,5 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu rakam, Ciner'i dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri haline getirdi.