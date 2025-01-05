Birşah marka sütler tüm marketlerden toplatılıyor! Bakın içinden ne çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Birşah markalı tam yağlı sütlerden “su” çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Birşah markalı sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise ürünleri toplatma kararı aldı.

ÜRETİCİ FİRMA DANONE'DEN AÇIKLAMA!

Toplatma kararının ardından Danone tarafından yapılan açıklamada, UHT süt üretim teknolojisi nedeniyle üretimin başlangıç aşamasında sıcaklık dengesini sağlayabilmek için sütlerin içerisinde içilebilir su kullanıldığı belirtildi.

176.L parti numaralı Birşah marka 1 litre %3.1 yağlı UHT içilebilir sütler hakkında toplatma kararı verildiğini duyuran firma, ürünün herhangi bir şekilde sağlığa olumsuz etki edecek bileşen içermediğini vurguladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.”