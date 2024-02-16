BİSAM açıkladı: Açlık sınırı 15 bin lirayı aştı!

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2024 Dönem Raporu’na göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 15 bin TL’yi geçti. Yoksulluk sınırı 51 bin 998 liraya ulaşırken tek başına yaşayan bir kişi için gereken para ise 23 bin 914 lira oldu.

YOKSULLUK SINIRI 52 BİN LİRAYA DAYANDI

Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4 bin 127 liraya çıkarken yetişkin bir kadın için ise 3 bin 979 TL oldu.

15-18 yaş bir genç için 4 bin 200 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 2 bin 727 lira gerekiyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre, toplam bir aylık sağlıklı beslenme için 15 bin 33 TL’nin zorunlu olduğuna dikkat çekilen raporda, “Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 51 bin 998 liraya ulaştı” denildi.





