'Bisiklete kadar gidiyor' Sıfır araç bulamayan 2. ele yöneliyordu! Onu da bulamayan... Çarpıcı durumu açıkladı 'İkinci el yoksa eğer...'

Araç piyasası uzun süredir fiyatlarda yaşanan değişim ve taleplerin yoğunluğuyla gündemde. Araç fiyatlarındaki artış konuşulmaya devam ederken kurdaki hareketliliğin etkileri de merak ediliyor. Bir yandan bir süredir vatandaşlar arasındaki araçların yatırım aracı olarak görülmesi durumu da dikkat çekiyor. Uzmanlar bunun, hem fiyatlar hem de araç bulunurluğu açısından etkileri olduğunu belirtirken çarpıcı bir yeni duruma da işaret ediyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, sıfır araç bulamayanların, ikinci ele, 2. el araç bulamayanların motor ve benzeri araçlara yöneldiğine vurgu yaparak 'Bu bisiklete kadar gidiyor açıkçası' şeklinde konuştu. İşte detaylar...

"ÖNEMLİ OLAN KISIM, OTOMOBİLİN YENİDEN BİR KULLANIM ARACINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLMESİ"

Programda, araç fiyatlarında normalleşme olup olmayacağına ve normalleşmenin nasıl sağlanacağına yönelik soruya Çetintürk "Burada önemli olan kısım aslında otomobilin bir yatırım aracı olmanın ötesinde yeniden bir kullanım aracına dönüştürülebilmesi. Bunun da altında yatan unsur, insanların paralarını yatırım aracı olarak otomobile değil, finansal belki enstrümanlara yönlendirilmesi gereken adımların atılması olur." şeklinde yanıt verdi.

OTOMOBİL ALAMAYAN MOTOSİKLET Mİ ALIYOR?

Çetintürk, motosiklet satışlarındaki artışa yönelik "Otomobil alamayan motosiklet mi alıyor?" şeklindeki soruya ise "Bu bisiklete kadar gidiyor açıkçası. Bisiklet fiyatlarında da bir iki tane markanın çok ön planda olduğunu görüyoruz. Fiyat anlamında. Oraya doğru gidiyor. Yani sıfır km araç alabilen sıfır alıyor, sıfırı bulamayan sıfırı bulamadım bari 2. el alayım diye düşünüyor, işte ikinci eli bulamayan hatta bugün mesela belki çok da aslında kullanım olarak fonksiyon olarak büyük şehirler için uygun olmayan bu bizim buggy dediğimiz maksimum 40-50 km hıza ulaşan elektrikli araçlar, yok sattığını biliyoruz. Çünkü bir şekilde bir elimizdeki parayı bir yere yatıralım ve otomobil bunun için erişilebilir modellerde doğrudan bir seçenek, erişilmesi daha zor modellere ya da fiyatlar artmaya başladığı zaman bu sefer ikinci el, ikinci el yoksa eğer motor, motorlarda da bulunmayla ilgili belli markalarda sıkıntı olduğu konuşuluyor... Bir taraftan da son dönemde şunu da mutlaka ifade etmek lazım, e-ticaretin yoğun biçimde gelişmesinin motor satışlarında çok ciddi bir, özellikle bu kuryelik sistemi nedeniyle etkisi oldu. Onun da anlamlı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Motor satışı rakamlarının yüksekliğine aslında atfen onu ifade etmek istedim. Orayı da etkiledi." cevabını verdi.

Çetintürk konuşmasının devamında "Buradaki değişim, dönüşüm biraz daha finansal yatırım enstrümanlarının daha cazip hale gelmesi ve işte 2020 belki öncesinde olduğu gibi biraz daha otomobilin normal binek amaçla kullanılmasının yeniden hayatımızda düşünüldüğü bir dönemle birlikte biz ancak bu içinde bulunduğumuz otomobil çıkmazından kurtulabiliriz gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.