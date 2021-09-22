Bisküvi ve çikolatanın başkentinden, 149 ülkeye 8 ayda 164 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Yatırımlarla her geçen yıl daha fazla büyüyen Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan 469 firma, dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların büyük bir kısmında bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretiliyor.

Ayrıca, Karaman'da üretilen gıda üretim makineleri, dünyanın birçok yerindeki fabrikalara kuruluyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, Türkiye'de bisküvinin serüveninin, 1920'li yıllarda İstanbul'da küçük imalathanelerde elde yapılan üretimle başladığını söyledi.

1941 yılına gelindiğinde ülkedeki un probleminden kaynaklı bisküvi üretiminin bir süre durduğunu aktaran Alkan, 1954'lere gelindiğinde bant sistemi ile üretimin devam ettiğini belirtti.

"KARAMAN BİSKÜVİ İLE ANILIYOR"

Alkan, Karaman'da ise bisküvi imalatının 1960'lı yıllarda başladığını, o zamandan bugüne kentin bisküvi ile anıldığını dile getirdi.

Kentte 50 yılı aşkın süredir yoğun bir şekilde bisküvi, kek ve çikolata üretimi yapıldığını anlatan Alkan, pandemi sürecinde ham madde tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde 2019 yılının sonunda dünyada başlayan pandemi salgınıyla beraber ilk başlarda ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar, sonrasında dünya ticaretinin dengesinin bozulmasıyla ve konteyner problemiyle kısmen de olsa ihracatımız etkilendi. Sipariş noktasında bir sıkıntı olmadı ama ürettiğimiz ürünleri ulaştırma noktasında sıkıntılarımız oldu. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıdı." diye konuştu.

2020 yılını 250 milyon dolarlık bir ihracatla kapattıklarını söyleyen Alkan, "2021 yılının ilk sekiz ayına gelindiğinde 164 milyonluk bir ihracatımız gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla 2020 ihracat rakamlarını geçmiş olacağız. İhracatımızın yüzde 90'ını bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünleri oluşturuyor." dedi.

PANDEMİDE OSB'DE KAPANAN FİRMA OLMADI

Karaman OSB'de 469 firma olduğunu ve bu firmalarda yaklaşık 19 bini aşkın işçi istihdam edildiğini ifade eden Alkan, şöyle konuştu;

"Pandemi sürecinde biz gıda üretimi yaptığımız için gıda ve üretim güvenliği ön planda olduğu için, hijyen noktasında, üretimde çalışanların sağlığı noktasında üst seviyede önlemlerimiz vardı. Bundan dolayı hiçbir firmamız olumsuz etkilenmedi. Kapanan, karantinaya alınan bir firmamız olmadı. Dünyada bu süreçte gıdanın ön plana çıkmasıyla bu durum, Karaman'da imalat sektörüne olumlu yönde yansıdı."

Alkan, Karaman'dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığının altını çizerek, "Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın 5 kıtasına ihracat yapıyoruz. 2021 yılında en çok Yemen, Irak, Fildişi Sahili, Venezuela, Türkmenistan, Suriye, Libya, Ürdün, Senegal ve Kolombiya gibi ülkelere Karaman'dan ihracat gerçekleştiriyoruz. Karaman'da üretilen ürünlerimiz dünyanın her yerine gidiyor ve tüketiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

İhracat yapılan ülkelere en çok fırın grubu olan bisküvi, çikolata ve kek gönderildiğini açıklayan Alkan, bunu makine, yumurta, mobilya, ambalaj ile süt ve süt ürünlerinin takip ettiğini bildirdi.

Alkan, Karaman'ın Türkiye'nin profesyonel ve kümeleşmiş üretim şehirlerinden olduğunu belirterek, "İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmalardaki en büyük sanayi kuruluşlarında ilk 500'de bir firmamız, ikinci 500'de 3 firmamız var. Bunların çoğunluğu gıda üzerine çalışan firmalar. Aynı zamanda dünyanın en büyük yüz şekerleme firması içinde bulunan Türkiye'deki 4 firmadan biri de Karaman firmasıdır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artacak. Hedeflerimiz bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA



