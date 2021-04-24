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Bitay nedir? Bitay güvenilir mi?

24.04.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılar sürerken, Bitay araştırılmaya başladı. Bitay'ın sahibi ve güvenilir olup olmadığı bu platform üzerinden kripto para alım-satım işlemi gerçekleştiren kişiler tarafından araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

Bitay nedir? Bitay güvenilir mi?

2018 yılında kurulan Bitay, Yıldız Teknik Üniversitesi 2 akademisyeni ve 1 bilirkişi tarafından geliştirilmiştir. Kripto para borsasında Thodex ve Vebitcoin platformları hakkındaki iddialar sonrası Bitay da araştırılmaya başladı. Peki, Bitay güvenilir mi? İşte, detaylar...

BİTAY GÜVENİLİR Mİ?

2018 yılında kurulan Teknopark İstanbulda faaliyetlerine başlayan Bitay, Yıldız Teknik Üniversitesi atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirilmiştir. Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz olarak bilinmektedir.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark Blockchain projesiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje onayıyla araştırma geliştirme (ARGE) teşviki alan şirket “Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası” sloganı ile tanıtılıyor.

Bitay’ın da battığına ilişkin iddiaların ardından Bitay CEO'su Niyazi Yılmaz Twitter hesabında açıklama “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex
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