Bitcoin 12 bin dolar birden düştü! Bitcoin fiyatları ne olacak? İşte JPMorgan'dan Bitcoin tahmini!

Haftasının ikinci gününde yatırımcılarını şaşırtan Bitcoin, 12 bin dolar birden düştü. Bitcoin kısa sürede 34 bin dolar seviyesine yeniden yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 42 bin dolar sınırına kadar gelen Bitcoin, son 24 saat içinde 30.3058 doların görülmesinin ardından yatay bir seyre döndü. 34-35 bin dolar aralığına oturduğu görülen Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,2 artışla 34.899 dolar seviyesinde. Crypto Compare'nin takip ettiği 8 büyük kriptopara borsasında Bitcoin işlem hacmi dün 11 milyar doları ayrışarak rekor kırdı. Analistler, Bitcoin'in hızlı yükselişin ardından yaşadığı geri çekilmenin bazı işlemciler tarafından memnuniyetle karşılandığını, 20-30 bin dolar aralığında Bitcoin'i yatırım yapan kurumsal yatırımcıların karlarını realize ettiklerini ifade ediyorlar. Analistler. fiyatlardaki geri çekilme ile birlikte ralliyi kaçırdığını düşünen yatırımcıların piyasaya girmek için fırsat elde ettiklerine de dikkat çekiyorlar. JPMORGAN AÇIKLADI: 2021'DE BITCOIN KAR SAĞLAR MI? Bitcoin kar yapar mı sorusuna cevap arayan, yeni Bitcoin yatırımcılarına bir müjde de geçtiğimiz haftalarda JPMorgan Chase & Co.'dan geldi. Yapılan değerlendirmede "kripto parada uzun vadeli hedef 146 bin dolar" denildi. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin yayınladığı notunda, "Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor" denildi. JPMorgan stratejistleri bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyatın ortaya çıktığını belirtti. Bu değerlendirmeye göre 2021'de Bitcoin fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Ancak JPMorgan stratejistleri güncel Bitcoin yorumunda bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar. BITCOIN'İN 4.6 KAT ARTMASI BEKLENİYOR! JPMorgan stratejistlerinin, "Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." dediği notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 146 bin doların üzerindeki teorik Bitcoin fiyat hedefinin uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Bitcoin hafta sonu tarihte ilk kez 34 bin doları aşmasının ardından Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 17 ile Mart ayından beri en sert düşüşünü kaydetti. Geçen yıl fiyatını dörde katlayan piyasa değeri en yüksek kripto parada görülen çalkantı sert fiyat hareketleriyle ünlenmiş olduğunu hatırlatıyor.