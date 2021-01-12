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Bitcoin 12 bin dolar birden düştü! Bitcoin fiyatları ne olacak? İşte JPMorgan'dan Bitcoin tahmini!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.01.2021 12:29 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl yatırımcılarının yüzünü güldüren Bitcoin yeni yılın üçüncü haftasına sert düşüşle başladı. 30 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin, kısa sürede 34 bin dolara tekrar yükseldi. Bu süreçte yatırımcılar Bitcoin 2021 yılında ne olacak araştırması yapmaya başladı. Peki Bitcoin yükselecek mi?

Bitcoin 12 bin dolar birden düştü! Bitcoin fiyatları ne olacak? İşte JPMorgan'dan Bitcoin tahmini!

Haftasının ikinci gününde yatırımcılarını şaşırtan Bitcoin, 12 bin dolar birden düştü. Bitcoin kısa sürede 34 bin dolar seviyesine yeniden yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonu 42 bin dolar sınırına kadar gelen Bitcoin, son 24 saat içinde 30.3058 doların görülmesinin ardından yatay bir seyre döndü.

34-35 bin dolar aralığına oturduğu görülen Bitcoin fiyatı şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 0,2 artışla 34.899 dolar seviyesinde.

Crypto Compare'nin takip ettiği 8 büyük kriptopara borsasında Bitcoin işlem hacmi dün 11 milyar doları ayrışarak rekor kırdı.

Analistler, Bitcoin'in hızlı yükselişin ardından yaşadığı geri çekilmenin bazı işlemciler tarafından memnuniyetle karşılandığını, 20-30 bin dolar aralığında Bitcoin'i yatırım yapan kurumsal yatırımcıların karlarını realize ettiklerini ifade ediyorlar. Analistler. fiyatlardaki geri çekilme ile birlikte ralliyi kaçırdığını düşünen yatırımcıların piyasaya girmek için fırsat elde ettiklerine de dikkat çekiyorlar.

JPMORGAN AÇIKLADI: 2021'DE BITCOIN KAR SAĞLAR MI?

Bitcoin kar yapar mı sorusuna cevap arayan, yeni Bitcoin yatırımcılarına bir müjde de geçtiğimiz haftalarda JPMorgan Chase & Co.'dan geldi. Yapılan değerlendirmede "kripto parada uzun vadeli hedef 146 bin dolar" denildi. Nikolaos Panigirtzoglou öncülüğündeki stratejistlerin yayınladığı notunda, "Bitcoin'in ETF'ler veya külçe ve sikke olarak altına yönelik toplam özel sektör yatırımını karşılamak için piyasa değerinin bugünkü 575 milyar dolardan 4.6 kat artması gerekiyor" denildi. JPMorgan stratejistleri bu durumda 146 bin dolarlık teorik fiyatın ortaya çıktığını belirtti. Bu değerlendirmeye göre 2021'de Bitcoin fiyatlarının artacağı öngörülüyor.

Ancak JPMorgan stratejistleri güncel Bitcoin yorumunda bu görünümün daha fazla kurumsal yatırımı cezbetmesi için Bitcoin'in volatilitesiyle altının volatilitesini yaklaşmasına bağlı olduğunu ve bu sürecin biraz zaman alacağını belirtiyorlar.

BITCOIN'İN 4.6 KAT ARTMASI BEKLENİYOR!

JPMorgan stratejistlerinin, "Altının bir alternatif para olarak değerlendirmek Bitcoin'in uzun vadede ciddi bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ima ediyor." dediği notta, buna karşın Bitcoin ve altının volatilitelerinin birbirine yaklaşmasının muhtemelen hızlı olmayacağı ve yıllarca sürebileceği belirtildi.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 146 bin doların üzerindeki teorik Bitcoin fiyat hedefinin uzun vadeli hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Bitcoin hafta sonu tarihte ilk kez 34 bin doları aşmasının ardından Pazartesi günkü işlemlerde yüzde 17 ile Mart ayından beri en sert düşüşünü kaydetti. Geçen yıl fiyatını dörde katlayan piyasa değeri en yüksek kripto parada görülen çalkantı sert fiyat hareketleriyle ünlenmiş olduğunu hatırlatıyor.

Kurumsal yatırımcılar ve Paul Tudor Jones'dan Scott Minerd ve Stan Druckenmiller'a kadar ünlü yatırımcı ya Bitcoin'de alım yaptığı ya da yapabilecekleri yönünde açıklamalarda bulundu. Bazılarının mali ve parasal teşvikin bol olduğu bir ortamda kripto paraların doların zayıflığı ve enflasyon riski karşısında hedge imkanı verdiğini savunmasına karşın, diğerleri perakende yatırımcılar ve trend takip eden quant fonların sürdürülebilir olmayan bir balonu şişirdiğini düşünüyor.

JP MORGAN BITCOIN'DEKİ OLUMSUZLUKLARA DEĞİNDİ

JPMorgan şimdilik Bitcoin için bazı olumsuzluklar görüyor. Spekülatif uzun pozisyonların biriktiğini gösteren indikatörler ve köpük oluşmuş olabileceğini işaret eden küçük miktarda Bitcoin taşıyan yatırım cüzdanlarının artması bu olumsuz durumlar arasında...

Yeni yılın başında değerleme ve pozisyon durumunun Bitcoin için çok daha zorlayıcı bir duruma geldiği belirtilen stratejist notunda şu ifadeye yer veriliyor:

"Mevcut spekülatif çılgınlığın Bitcoin'in fiyatını 50 bin - 100 bin dolar arasındaki piyasa görüşüne doğru itebileceğini ihtimal dışı bırakmamakla birlikte, bu fiyat seviyelerinin sürdürülemez olacağına inanıyoruz."

Bitcoin Tokyo saatiyle 12.40'ta yüzde 3.3 yükselişle 32,056 dolar oldu. Bloomberg Galaxy Crypto Endeksi yüzde 1.8 yükseldi.

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