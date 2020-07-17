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Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi! Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarındaki yeni satış dalgası ile son 24 saat içerisinde aralarında Bitcoin biriminin de olduğu en büyük 100 birimden 71’i geriledi. Twitter’daki hack vakasının ardından Bitcoin yeniden gündeme geldi. Bitcoin nedir, nasıl alınır?

Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi! Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır?

Twitter’da yaşanan hacklenme olaylarının ardından Bitcoin yeniden merak edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla alakalı yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin piyasa hacmi 169 milyar dolardan 168 milyar dolara geriledi. Son 24 saatte yaşanan % 0.84’lük düşük ile 9,113 dolara düştü.

Yaşanan satış dalgasının da etkisi ile kripto para piyasası hacmi 270 milyar doların altına indi ve 269 milyar dolar şeklinde hesaplandı. Kripto para piyasası hacminin % 62.4’ü Bitcoin birimine ait. En yüksek hacimli kripto para birimleri arasında Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, Tether, XRP, Bitcoin Cash, Cardano, Bitcoin SV, Chainlink, Litecoin ve Binance Coin bulunuyor.

Bitcoin ne kadar?

Yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin kaç dolar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bitcoin yaşanan % 0.84’lük düşüş ile 9,113.54 dolar oldu. Ethereum % 2.30 düşüş ile 232.61 dolar, Tether % 0.16’lık artış ile 1.00 dolar, XRP % 2.14’lük düşük ile 0.19 dolar, Bitcoin Cash % 1.78 düşüş ile 222.91 dolar, Cardano % 4.11’lik düşüş ile 0.12 dolar, Bitcoin SV %4.35’lik düşüş ile 171.48 dolar, Chainlink % 0.62’lik düşüş ile 8.29 dolar, Litecoin % 2.78’lik düşüş ile 43.93 dolar ve Binance Coin %0.89’luk düşüş ile 17.35 dolar üzerinden işlem görüyordu.

Bitcoin nedir?

Bitcoin ile alakalı gelişmelerin ardından Bitcoin ne demek ve Bitcoin kim buldu soruları da soruluyor. Bitcoin; herhangi bir resmi kuruluş ve merkez bankası ile ilişkisi olmayan elektronik bir para birimi olarak geçiyor. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa dek birimlere ayrılabiliyor. 3 Ocak 2009’da hayata geçen Bitcoin ağı, Satoshi Nakamoto lakabını kullanan Avustralyalı Craig Wright’tır. Bitcoin ile ilk alışveriş 2010 yılında ve pizza alımıyla yapıldı.

Herhangi bir merkezde üretilmeyen Bitcoin, Bittorent ağına benzeyen biçimde noktadan noktaya dağıtık bir ağ özelliği taşıyor. Bir noktadan diğer noktaya anında ulaşan ödemelerle hangi adresler arasında ödeme yapıldığı kayıtlara geçiyor. Toplanan kayıtlar da blok ismi verilen yapıların içerisinde bulunuyor. Her blok kendinden önce gelen bloğun hash ifadesini içeriyor. Bu sayede bozulması bir hayli güç olan bir blok zinciri oluşturuluyor. Bununla hedeflenen ise çifte harcamanın önüne geçmek ve gönderileri kayıt altında tutmak oluyor.

Bitcoin ilk çıktığında kaç TL idi sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bitcoinler ilk çıktığı dönemde birkaç kuruşluk değerlere sahipti. Bitcoin en çok ne kadar oldu sorusu da sıklıkla soruluyor. 2017 yılında Bitcoin en yüksek değer olan 20.089 dolara ulaştı. 2010’da Bitcoin ne kadardı konusuna bakılacak olursa 10.000 Bitcoin ile 2 pizza alınmasından rakamların ne kadar düşük olduğu anlaşılabiliyor.

Bitcoin nasıl alınır?

Bitcoin nasıl alınıp satılır konusu da sıklıkla araştırılıyor. İnternetteki bazı siteler aracılığıyla sahip olunan para birimi karşılığında Bitcoin satın alınabiliyor. Bitcoin’ler gerçek paralardan farklı olarak sanal bir cüzdanın içinde saklanıyor. Bu noktada kullanıcıların cüzdan şifresini iyi koruması gerekiyor. Bitcoin ne olur sorusuna uzmanlar tarafından net bir cevap verilemezken bazı uzmanlar kripto paraların hayli riskli birer enstrüman olduğunu ve yatırım amaçlı kullanımda çok dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

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