Bitcoin 9,100 dolar sınırına indi! Bitcoin nedir? Bitcoin nasıl alınır?

Twitter’da yaşanan hacklenme olaylarının ardından Bitcoin yeniden merak edilmeye başlandı. Kripto para piyasalarındaki satış dalgasıyla alakalı yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin piyasa hacmi 169 milyar dolardan 168 milyar dolara geriledi. Son 24 saatte yaşanan % 0.84’lük düşük ile 9,113 dolara düştü. Yaşanan satış dalgasının da etkisi ile kripto para piyasası hacmi 270 milyar doların altına indi ve 269 milyar dolar şeklinde hesaplandı. Kripto para piyasası hacminin % 62.4’ü Bitcoin birimine ait. En yüksek hacimli kripto para birimleri arasında Bitcoin’in yanı sıra Ethereum, Tether, XRP, Bitcoin Cash, Cardano, Bitcoin SV, Chainlink, Litecoin ve Binance Coin bulunuyor. Bitcoin ne kadar? Yaşanan gelişmelerin ardından Bitcoin kaç dolar sorusunun cevabı da merak ediliyor. Bitcoin yaşanan % 0.84’lük düşüş ile 9,113.54 dolar oldu. Ethereum % 2.30 düşüş ile 232.61 dolar, Tether % 0.16’lık artış ile 1.00 dolar, XRP % 2.14’lük düşük ile 0.19 dolar, Bitcoin Cash % 1.78 düşüş ile 222.91 dolar, Cardano % 4.11’lik düşüş ile 0.12 dolar, Bitcoin SV %4.35’lik düşüş ile 171.48 dolar, Chainlink % 0.62’lik düşüş ile 8.29 dolar, Litecoin % 2.78’lik düşüş ile 43.93 dolar ve Binance Coin %0.89’luk düşüş ile 17.35 dolar üzerinden işlem görüyordu.

Bitcoin nedir? Bitcoin ile alakalı gelişmelerin ardından Bitcoin ne demek ve Bitcoin kim buldu soruları da soruluyor. Bitcoin; herhangi bir resmi kuruluş ve merkez bankası ile ilişkisi olmayan elektronik bir para birimi olarak geçiyor. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa dek birimlere ayrılabiliyor. 3 Ocak 2009’da hayata geçen Bitcoin ağı, Satoshi Nakamoto lakabını kullanan Avustralyalı Craig Wright’tır. Bitcoin ile ilk alışveriş 2010 yılında ve pizza alımıyla yapıldı. Herhangi bir merkezde üretilmeyen Bitcoin, Bittorent ağına benzeyen biçimde noktadan noktaya dağıtık bir ağ özelliği taşıyor. Bir noktadan diğer noktaya anında ulaşan ödemelerle hangi adresler arasında ödeme yapıldığı kayıtlara geçiyor. Toplanan kayıtlar da blok ismi verilen yapıların içerisinde bulunuyor. Her blok kendinden önce gelen bloğun hash ifadesini içeriyor. Bu sayede bozulması bir hayli güç olan bir blok zinciri oluşturuluyor. Bununla hedeflenen ise çifte harcamanın önüne geçmek ve gönderileri kayıt altında tutmak oluyor.