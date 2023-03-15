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Bitcoin 9 ayın zirvesinde! Yatırımcılar DİKKAT: İşte 15 Mart 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

15.03.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 ayın zirvesini görmesinin ardından yakından takip edilirken Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklardaki son durum da 15 Mart 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları için araştırma yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 15 Mart 2023 Çarşamba gününün güncel Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatları...

Bitcoin 9 ayın zirvesinde! Yatırımcılar DİKKAT: İşte 15 Mart 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin (BTC) ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarıyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette kripto paralara ilişkin güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? İşte 15 2023 Pazartesi günü Ethereum, Dogecoin, Ripple ve Bitcoin fiyatlarında son durum...

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BİTCOİN KAÇ TL? 15 MART 2023 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 475.299,00 TL alış, 475.294,59 TL satış fiyatından işlem görüyor

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün 24.780,97 dolar alış, 24.780,74 dolar satış fiyatından işlem görüyor

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 15 Mart günü yüzde 1,81 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.703,3800 , satış fiyatı ise 1.703,3700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 15 MART 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 32.670,8284, satış fiyatı ise 32.670,6366 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 4,00 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0754 Dolar, satış fiyatı 0,0754 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 15 MART 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4460 satış fiyatı ise 1,4458 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 15 Mart günü günü yüzde 1,24 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3747 dolar, satış fiyatı ise 0,3746 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 15 MART 2023 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,1867 TL, satış fiyatı ise 7,1848 TL oldu.

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