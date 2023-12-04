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Bitcoin Analizi: Binance bile eskisi gibi güçlü değil

04.12.2023 09:32 | Son Güncelleme:
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Belirli bir süre sonra, kripto para dünyasının doğasına ve ruhuna aykırı olduğu, merkezi kripto borsalarının güvenilirliği konusunda sorunlar yaşandığı ve özellikle FTX, Thodex, Çiftlikbank gibi birçok kripto borsasının yaşadığı skandalların ardından, güçlü gözüken birçok kripto paranın bile, Luna/Lunc gibi, havada uçan kuşu yakalamak gibi riskli bir durumu temsil ettiğini birçok eleştirmen ifade etmiştir.

Bitcoin Analizi: Binance bile eskisi gibi güçlü değil

Binance'in geçtiğimiz hafta ABD regülatörleriyle milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmasının ardından Coinbase'in pazar payında artış yaşandı. Binance ve ABD Adalet Bakanlığı arasında kara para aklama iddialarını çözüme kavuşturan 4,3 milyar dolarlık anlaşma, Kaiko Research'e göre diğer kripto borsalarının da pazar paylarında artışa neden oldu.

Ücretsiz hisse senedi tarayıcıları konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız, birçok değerli seçenek mevcuttur. Ücretsiz hisse senedi tarayıcıları arasında, yatırımcılara önemli bilgiler sunabilen birçok seçenek bulunmaktadır. Dolar Endeksi alımı yapmak ve yatırım portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için adım atma konusunda bilgi edinmek oldukça önemlidir.

https://www.tradingview.com/x/g03U7YYD/
Grafik TradingView’den

BTC yorum yaparsak, 39,508 seviyesinde işlem görüyor. Son bir ay içinde en yüksek seviye 46,300, en düşük seviye ise 33,700 olarak kaydedildiğini görmekteyiz.

Bitcoin / ABD Doları paritesinin teknik analizi, çeşitli teknik göstergeleri kullanarak fiyat hareketlerini değerlendirir. Ortalama Yönlendirme İndeksi (Average Directional Index - ADX), 16.94 seviyesinde bulunuyor, bu da piyasanın belirgin bir trend olmadığına işaret edebilir. Ayrıca, hareketli ortalamaların bir kombinasyonu olan MACD (12, 26) - (MACD Seviyesi: -338.83, MACD Sinyali: -368.07), satış sinyali veriyor. Bu göstergeler, mevcut durumda piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

BTCUSD'nin 200 günlük üssel hareketli ortalaması 37,054.75, bu da uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında fiyatın genel olarak yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Ancak, kısa vadeli hareketli ortalamaların (10, 20, 50 günlük) altında olması, kısa vadeli düşüş eğilimini gösteriyor. 60 bini geçmesi çok zor görünüyor. 20 bin dolardan fazla fark olduğu unutuluyor ve merkezi global kripto borsalarının ve çok uluslu fonların ne kadar manipülatif olabileceğini de unutmamak gereklidir.

Sonuç olarak, şirket, son zamanlarda Coinbase'in ticaret hacmiyle ilgili bir rapor yayımladı ve bu rapora göre Coinbase'in pazar payı, ABD işlem saatlerinin kapalı olduğu bir saatte, Avrupa'da işlem gününün ortasında ve Doğu Asya'da işlem gününün başlangıcında artış gösterdi. Aynı raporda, Bybit'in günün her saatinde pazar payını artırdığı belirtildi. Onların da sonu gelebilir çünkü Binance artık hiç olmadığı kadar güvenilir değil. Kendi çıkardığı BUSD’ye bile desteğini kesen Binance’ın sonunun ne olacağı yeterince açıktır. Bu sebeple Borsa İstanbul’un halka arz furyası ve güçlü XU100 sanayi şirketlerinin önemi anlaşılmaktadır. Garantici olanlar ise altın almayı yeğlemektedirler.

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