FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin de yönünü yukarıya çevirdi: 61 bin doların üzerinde!

Bitcoin de yönünü yukarıya çevirdi: 61 bin doların üzerinde!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.05.2024 17:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin'in fiyatı ABD’deki istihdam verileri sonrasında 61 bin doları geçti. Kripto para biriminin, verilerin ardından değer kazancı yüzde 4'ü aşarken, son 24 saatteki değer kazancı yüzde 5,7'ye ulaştı.

Bitcoin de yönünü yukarıya çevirdi: 61 bin doların üzerinde!

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de istihdam artışının yavaşladığına işaret eden veriler sonrasında 61 bin doların üzerine çıktı. ABD’de bugün açıklanan istihdam raporuna göre, iş gücü piyasasında bir miktar soğuma yaşandı.

Ülkedeki tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN UMUTLAR CANLANDI

Söz konusu veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) yakın zamanda faiz indirimlerine başlayabileceğine dair umutları tekrar canlandırdı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri de 24 saatte yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 280 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı, verilerin ardından yüzde 4,6 değer kazanarak TSİ 17.00 itibarıyla 61 bin 900 dolara çıktı.

Bitcoin fiyatında son 24 saatteki değer artışı da böylelikle yüzde 5,7’ye ulaştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 3 bin dolar seviyesini aştı.

ABD'de enflasyonist baskıların sürmesi ve Fed’in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliklerin artması, son dönemde kripto para piyasasında değer kayıplarına neden olmuştu.

Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao’nun ABD’de 4 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla Bitcoin’in fiyatı 30 Nisan’da 60 bin doların altına düşmüştü.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
New York borsası istihdam verileri sonrası yükselişle açıldıNew York borsası istihdam verileri sonrası yükselişle açıldı
Altının kilogram fiyatı yükseldiAltının kilogram fiyatı yükseldi
ABD'de açıklanan kritik verinin ardından piyasalarda hareketlilik! ABD'de açıklanan kritik verinin ardından piyasalarda hareketlilik!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin
En Çok Okunan Haberler
Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Ünlü siyasetçi ile evleneceği söylenmişti! Sözcü TV spikeri sessizliğini bozdu

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Emekli zammı ile memur maaşı zammı değişti!

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Pendik'te güpegündüz eşkıyalık! Genç kadını bıçak zoruyla kaçırdı: "Yalvarırım bırak..."

Restoranlarda 'zoraki bahşiş' uygulaması

Restoranlarda 'zoraki bahşiş' uygulaması

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Altın fiyatlarının gözü saat 15.30'da, yön belli olacak! Uzman isim Fed kararından sonra 'kötü senaryo'ya işaret etti! 'Orta ve uzun vadede...'

Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Borsa İstanbul'un yüzde 81'ine sahipler! Uçurum açıldıkça açıldı, 10 milyon TL ve üzeri...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.