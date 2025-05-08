Bitcoin'de yükseliş hızlandı! 3 ay sonra 100 bin dolar barajını aştı

Piyasa değeri açısından en büyük kripto varlık olan Bitcoin yüzde 4'ün üzerinde artışla 100 bin dolar eşiğini aştı. Diğer kripto paralar da yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ile ticaret anlaşmasıyla ticaret savaşı gerilinin azalacağı beklentisi yükselişi destekledi. Kripto para birimi, ABD'de ikinci Trump döneminin başlamasıyla 109 bin dolara ulaşarak rekor seviyeye yükselmişti. Bitcoin, son haftalarda ise Trump’ın gümrük tarifesi politikalarının hem hisse senedi hem de dijital varlık piyasalarında sert düşüşlere yol açmasıyla aşağı yönlü baskı altındaydı.

Trump bugün İngiltere ile tarifeler konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu ve 'çığır açan bir anlaşma' yaptıklarını söyledi. Anlaşma haberi, bitcoindeki yükselişte etkili oldu.