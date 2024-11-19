FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü, 93 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü, 93 bin doların üzerine çıktı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 22:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin ivme kazandı ve yeni bir rekora imza attı. Bitcoin 93 bin doların üzerine çıkarak en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'den yeni bir rekor! En yüksek seviyesini gördü, 93 bin doların üzerine çıktı

Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'tan sonra yükselişe geçti. Donald Trump seçim mitinglerinde ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma sözü , vermişti. Bitcoin'in dolar için tehdit unsuru oluşturmadığını söyleyen Trump, "Mevcut ABD hükümetinin tutumu gerçekten doları tehdit ediyor. Finansal geleceğimize yönelik tehlike kriptodan değil, Washington DC'den geliyor" demişti.

sfdsdf

'BİTCOİNİ SATMAYIN' DEMİŞTİ!

Trump ayrıca, Bitcoin ve kripto para birimlerinin daha önce hiç olmadığı kadar hızla yükseleceğini belirterek, "Bitcoininizi asla satmayın" tavsiyesinde de bulunmuştu.

EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

Bitcoin'in fiyatı Trump’ın dijital varlıklarla ılımlı bakmasının etkisiyle birlikte kısa bir süre için 93.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin 93 bin 856 doları görerek zirvesini tazelemiş oldu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Donald Trump abd
En Çok Okunan Haberler
Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

Rusya-Ukrayna savaşında 'ATACMS' krizi! Zelenskiy: 'Hepsini kullanacağız'

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri! "Hak edilen rakam"

Asgari ücret için en radikal çıkışlardan biri! "Hak edilen rakam"

Altın eski seviyesine geri dönüyor!

Altın eski seviyesine geri dönüyor!

1 milyon lira konut kredisi çeken birinin geri ödeyeceği toplam tutar belli oldu!

1 milyon lira konut kredisi çeken birinin geri ödeyeceği toplam tutar belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.