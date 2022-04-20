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Bitcoin kaç TL? 20 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba

20.04.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ile birlikte merak konusu oldu. Kripto para fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yukarı yönlü yeşil ibre görülmeye başlanmıştı. Peki son durum ne? Bitcoin kaç TL? 20 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 20 Nisan 2022 Çarşamba Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralarda güncel fiyatlar...

Bitcoin kaç TL? 20 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 20 Nisan 2022 Çarşamba

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 20 Nisan Çarşamba, yani haftanın üçüncü gününde de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Kripto para fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası yukarı yönlü yeşil ibre görüldü. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bitcoin kaç TL? 20 Nisan 2022 Bitcoin (BTC) kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı; 604.115 iken satış fiyatı 606.150 TL'den satılıyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 20 Nisan 2022 Çarşamba günü alışta 41.318,00 dolar ve en yüksek 41,319.0 dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 1,25 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.084,70 satış fiyatı ise 3.085,87 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 45.276,0TL, satış fiyatı 45,344,0TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 4,40 yükseldi. 20 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1401 satış fiyatı ise 0,1402 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

20 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 2,1250satış fiyatı ise 2,1285 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 20 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 1,02 düştü. Ripple alış fiyatı 0,76513 Dolar, satış fiyatı ise 0,76514 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,232 TL, satış fiyatı ise 11,244 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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