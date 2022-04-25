Bitcoin kaç TL? 25 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum 25 Nisan 2022 Pazartesi

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 25 Nisan Pazartesi günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto paralar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçmişti. Kripto paralar hafta sonu dar bantta hareket etti. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Bitcoin kaç TL? 25 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

25 Nisan 2022 Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 577.770,93 , Bitcoin satış fiyatı ise 577.770,79 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 1,40 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 39.152,33, Bitcoin'in satış fiyatı 39.152,32 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 2,92 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 39.152,33 satış fiyatı ise 39.152,32 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

25 Nisan 2022 Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 577.770,93 TL, satış fiyatı 577.770,79 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 4,10 değer kaybetti. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1288 satış fiyatı ise0,1287 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

25 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,9007, satış fiyatı ise 1,8992 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 4,36 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6786 Dolar, satış fiyatı ise 0,6785 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,0141 TL, satış fiyatı ise 10,0126 TL oldu.

