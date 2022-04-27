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Bitcoin kaç TL? 27 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

27.04.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? Kripto para piyasası, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü kripto para alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ayrıca; Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum da hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 27 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Bitcoin kaç TL? 27 Nisan 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 27 Nisan Çarşamba günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 27 Nisan Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 568.799,89 , Bitcoin satış fiyatı ise 568.799,74 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 5,45 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 38.388,33, Bitcoin'in satış fiyatı 38.388,32 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 5,59 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.842,3600 satış fiyatı ise 2.842,3500 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 42.115,2481 TL, satış fiyatı 42.115,1000 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 11,81 düştü. 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1412 satış fiyatı ise 0,1411 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

27 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 2,0922, satış fiyatı ise 2,0907 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 27 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 6,71 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6520 Dolar, satış fiyatı ise 0,6519 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,6607 TL, satış fiyatı ise 9,6592 TL oldu.

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