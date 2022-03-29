Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 29 Mart 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın ikinci gününde internette araştırma yapıyor. Kripto paralarda geçtiğimiz haftanın son 2 gününde başlayan yükseliş bu haftaya da taşındı. Peki Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 29 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 29 Mart Salı günü yüzde 1,33 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 47.573,37, Bitcoin'in satış fiyatı 47.573,36 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı günü Bitcoin alış fiyatı 705.037,34 Bitcoin satış fiyatı ise 705.037,20 TL oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 29 Mart Salı günü yüzde 2,37 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.387,4100 Dolar, satış fiyatı ise 3.387,4000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı Ethereum'un alış fiyatı 50.201,4162 TL, satış fiyatı 50.201,2680 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin, 29 Mart Salı günü yüzde 2,49 değer kaybetti. 29 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1450, satış fiyatı ise 0,1449 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,1489, satış fiyatı ise 2,1474 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 29 Mart Salı günü yüzde 0,75 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8748 Dolar, satış fiyatı ise 0,8747 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,9645 TL, satış fiyatı ise 12,9631 TL oldu.

