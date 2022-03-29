FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 29 Mart 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 29 Mart 2022 Salı

29.03.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? 29 Mart Salı günü de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran gelişmeler sonrası Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. 29 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 29 Mart 2022 Salı

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar haftanın ikinci gününde internette araştırma yapıyor. Kripto paralarda geçtiğimiz haftanın son 2 gününde başlayan yükseliş bu haftaya da taşındı. Peki Bitcoin kaç TL? 29 Mart Bitcoin kaç Dolar oldu? Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? 29 Mart 2022 Salı kripto paralarda son durum ve ayrıntılar haberimizde...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 29 Mart Salı günü yüzde 1,33 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 47.573,37, Bitcoin'in satış fiyatı 47.573,36 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı günü Bitcoin alış fiyatı 705.037,34 Bitcoin satış fiyatı ise 705.037,20 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 29 Mart Salı günü yüzde 2,37 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 3.387,4100 Dolar, satış fiyatı ise 3.387,4000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı Ethereum'un alış fiyatı 50.201,4162 TL, satış fiyatı 50.201,2680 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin, 29 Mart Salı günü yüzde 2,49 değer kaybetti. 29 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 0,1450, satış fiyatı ise 0,1449 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

29 Mart Salı günü Dogecoin alış fiyatı 2,1489, satış fiyatı ise 2,1474 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın 29 Mart Salı günü yüzde 0,75 arttı. Ripple alış fiyatı 0,8748 Dolar, satış fiyatı ise 0,8747 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 MART 2022 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 12,9645 TL, satış fiyatı ise 12,9631 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL? 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar, kaç TL?
Akaryakıtta yeni gelişme! Taleplerini ilettilerAkaryakıtta yeni gelişme! Taleplerini ilettiler
Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

Oscar'daki tokata Şahan'dan olay yorum: Açık ilişki yaşıyorlar, Türk aile yapısına...

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Messi'nin yeni takımı pes dedirtti! ''Para için bu da yapılmaz...''

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi

Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

Altın, dolar ve petrol fiyatında ibre aşağı döndü! Ünlü banka duyurdu: Altın bu tarihe kadar...

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yeni değişiklik

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Yeni değişiklik

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü

TESK'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'KDV indirimi' teşekkürü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.