Bitcoin kaç TL, ne kadar? 5 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 5 Mayıs Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 5 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.
5 Mayıs Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 593.009,57, Bitcoin satış fiyatı ise 593.009,42 TL oldu.
Bitcoin'in değeri, 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 4,63 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.745,95 , Bitcoin'in satış fiyatı 39.745,94 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri, 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,28 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.943,1700 satış fiyatı ise 2.943,1600 Dolar oldu.
5 Mayıs Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 43.912,0964 TL, satış fiyatı 43.911,9472 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,17 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1364 Dolar, satış fiyatı ise 0,1363 Dolar oldu.
5 Mayıs Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0351, satış fiyatı ise 2,0336 oldu.
Ripple'ın değri 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,99 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,6456 Dolar, satış fiyatı ise 0,6455 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,6324 TL, satış fiyatı ise 9,6309 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum