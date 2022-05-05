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Bitcoin kaç TL, ne kadar? 5 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

05.05.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin kaç TL? Kripto para piyasası, 5 Mayıs 2022 Perşembe günü, yani haftanın 4. gününde de kripto para alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan; Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum da hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin kaç TL? 5 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Bitcoin kaç TL, ne kadar? 5 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 5 Mayıs Perşembe günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 5 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

5 Mayıs Perşembe günü Bitcoin alış fiyatı 593.009,57, Bitcoin satış fiyatı ise 593.009,42 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 4,63 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.745,95 , Bitcoin'in satış fiyatı 39.745,94 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri, 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,28 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 2.943,1700 satış fiyatı ise 2.943,1600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

5 Mayıs Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 43.912,0964 TL, satış fiyatı 43.911,9472 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,17 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1364 Dolar, satış fiyatı ise 0,1363 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

5 Mayıs Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 2,0351, satış fiyatı ise 2,0336 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değri 5 Mayıs Perşembe günü yüzde 5,99 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,6456 Dolar, satış fiyatı ise 0,6455 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 5 MAYIS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,6324 TL, satış fiyatı ise 9,6309 TL oldu.

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