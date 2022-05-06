Bitcoin kaç TL, ne kadar? 6 Mayıs 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum!

Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtı 6 Mayıs Cuma günü de kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED'in kararı sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paraların güncel fiyatları da araştırılıyor. Haberimizden Bitcoin kaç TL? 6 Mayıs Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN KAÇ TL? 6 MAYIS 2022 CUMA

6 Mayıs Cuma günü Bitcoin alış fiyatı 541.820,55, Bitcoin satış fiyatı ise 541.820,40 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 6 Mayıs Cuma günü yüzde 8,47 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 36.383,33, Bitcoin'in satış fiyatı 36.383,32 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum, 6 Mayıs Cuma günü yüzde 6,93 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 2.741,5800 satış fiyatı ise 2.741,5700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 6 MAYIS 2022 CUMA

6 Mayıs Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 40.827,6094 TL, satış fiyatı 40.827,4604 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 6 Mayıs Cuma günü yüzde 5,99 değer kaybetti. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1286 Dolar, satış fiyatı ise 0,1285 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 6 MAYIS 2022 CUMA

6 Mayıs Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,9151, satış fiyatı ise 1,9136 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 6 Mayıs Cuma günü yüzde 6,69 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6051 Dolar, satış fiyatı ise 0,6050 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 6 MAYIS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 9,0111 TL, satış fiyatı ise 9,0097 TL oldu.

