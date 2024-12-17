Bitcoin madenciliği ön plana çıkmaya devam ediyor

Aralık’ta sosyal medyada hacklendiğine dair söylentiler dolanan kripto para borsası Gate.io, resmi X hesabından “güvenlik ekibinin hiçbir anormal durum saptamadığını” açıklayarak iddiaları yalanladı.

“Gerçek-zamanlı bir blokzincir” olarak öne çıkan MegaETH’nin geliştiricisi Mega Labs, Echo adlı melek yatırımcı platformunda yaptığı yatırım turunda 3 dakikada 10 milyon dolar topladı.

Son zamanlarda oldukça popülerleşen AI Agent’ların öne çıkan yaratıcılarından Virtuals Protocol’ün piyasa değeri 2.7 milyar doları geçti

Coinbase, $wBTC’yi liste dışı bırakması sonrası aılan $1 milyarlık dava ile gündemde! $wBTC’nin arkasındaki BitGlobal ve Justin Sun, Coinbase’i kendi tokeni cbBTC’ye pazar avantajı sağlamakla suçlarken, hukuk şefi eleştirilere “listeleme standartlarımız yüksek” diyerek yanıt verdi!

Eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra, ülkesinin dünyanın dijitalleşme trendine uyum sağlamak için kripto paralara yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Son zamanlarda yaptığı milyonluk kripto alımlarıyla gündemden düşmeyen Trump’ların DeFi platformu World Liberty, portföyüne bir de 500.000 dolarlık $ENA ve 250.000 eurluk $ONDO ekledi.

Kripto tabanlı seyahat planlama hizmeti veren Travala, yıllık gelirinin 100 milyon dolara ulaştığını ve varlıklarının bir kısmını $BTC ve platformun kendi tokeni olan $AVA olarak sağlayacağını açıkladı. Binance’in eski CEO’su CZ, geçmişte Travala’ya yatırım yaptıklarını belirten bir paylaşım yaptı ve $AVA bu açıklamadan sonra %300 yükseldi!

Rusya ve Polonya’nın Bitcoin rezervi değerlendirmelerinin ardından adı Satoshi olan bir milletvekili de Japonya’da bu konuyla ilgili bir teklif sundu!

Telegram kullanıcılarına daha iyi bir trading deneyimi sunan 18 adet trading arayüzü/botu, DefiLlama’nın araştırmalarına göre 24 saatte toplam $6,1 milyon işlem ücreti elde ederek aynı sürede 1.514 adet merkeziyetsiz borsanın elde ettiği toplam geliri neredeyse üçe katladı! Bu durum, merkeziyetsiz borsaların kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi gerektiğinin bir göstergesi.

ABD'li bir dedektif, *"pig butchering" olarak bilinen kripto dolandırıcılığında çalınan 4.6 milyon dolarlık kripto varlığı kurtarmayı başardı!

İşlem ücretlerini %96 düşürmesi beklenen Avalanche Etna güncellemesi bugün canlıya alınıyor.

pigbutchering: Hedef aldıkları insanlar ile güven ilişkisi kurduktan sonra onları sahte yatırımlara yönlendirme yöntemi kullanılarak uygulanan bir dolandırıcılık yöntemi.

Kaynak: Fintables