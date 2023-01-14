BITCOIN ne kadar? 14 Ocak 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT 20.000 doları aştı!

Bitcoin (BTC) ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarıyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette kripto paralara ilişkin güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Bitcoin fiyatında son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bitcoin bugün 394.213,50 TL'yi gördü.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün 20.964,90 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 14 Ocak Cumartesi günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4300 , satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.613,9738 , satış fiyatı ise 22.613,7825 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5354 satış fiyatı ise 1,5350 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 14 Ocak Cumartesi günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8544 TL, satış fiyatı ise 6,8525 TL oldu.

