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  4. BITCOIN ne kadar? 14 Ocak 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT 20.000 doları aştı!

BITCOIN ne kadar? 14 Ocak 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT 20.000 doları aştı!

14.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi dijital varlıklarda son durum 14 Ocak 2023 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları için araştırma yapıyor. Bitcoin bugün yüzde 10'dan fazla yükselerek Kasım'dan bu zaman dek ilk kez 20 bin doların üzerini gördü. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü kripto para fiyatlarında son durum...

BITCOIN ne kadar? 14 Ocak 2023 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? Yatırımcılar DİKKAT 20.000 doları aştı!

Bitcoin (BTC) ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarıyla birlikte yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette kripto paralara ilişkin güncel fiyatları araştırıyor. Peki, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları kaç TL? İşte 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Bitcoin fiyatında son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bitcoin bugün 394.213,50 TL'yi gördü.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün 20.964,90 dolardan işlem görüyor.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 14 Ocak Cumartesi günü yüzde 5,98 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.182,4300 , satış fiyatı ise 1.182,4200 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 22.613,9738 , satış fiyatı ise 22.613,7825 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 5,97 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0803 Dolar, satış fiyatı 0,0803 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,5354 satış fiyatı ise 1,5350 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 14 Ocak Cumartesi günü günü yüzde 6,01 düştü. Ripple alış fiyatı 0,3584 dolar, satış fiyatı ise 0,3583 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 OCAK 2023 CUMARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,8544 TL, satış fiyatı ise 6,8525 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Dogecoin bitcoin (btc) ripple

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