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Bitcoin ne kadar? 19 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

19.08.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Ağustos Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 19 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar? 19 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 19 Ağustos Cuma günü de yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak konusu oldu. Peki 19 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

BİTCOİN KAÇ TL? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 19 Ağustos Cuma günü 414.597,79 TL alış, 414.586,34 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 19 Ağustos Cuma günü günü yüzde 2,32 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 22.817,71 Bitcoin'in satış fiyatı 22.817,08 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 19 Ağustos Cuma günü yüzde 1,33 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.819,4700 , satış fiyatı ise 1.819,4600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

19 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 33.059,7699 TL, satış fiyatı 33.059,5882 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 19 Ağustos Cuma günü yüzde 7,38 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0742 Dolar, satış fiyatı 0,0742 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

19 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,3486 , satış fiyatı ise 1,3484 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 19 Ağustos Cuma günü yüzde 2,90 geriledi. Ripple alış fiyatı 0,3621 dolar, satış fiyatı ise 0,3620 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 19 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5794 TL, satış fiyatı ise 6,5775 TL oldu.

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