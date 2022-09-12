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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

12.09.2022 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan birçok internet kullanıcısı, Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralara ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte 12 Eylül 2022 Pazartesi günü güncel Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları...

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 12 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları!

Bitcoin ve kripto para piyasaları 12 Eylül Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatları ve kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 12 Eylül Pazartesi Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu?

BİTCOİN KAÇ TL? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bitcoin bugün 395.887,29 TL alış, 395.878,69 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,33 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.635,55 , Bitcoin'in satış fiyatı 21.635,08 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 12 Eylül Pazartesi günü yüzde 1,46 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.764,8200 , satış fiyatı ise 1.764,8100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 32.292,6764 , satış fiyatı 32.292,4934 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 0,44 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı 0,0639 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1691 , satış fiyatı ise 1,1689 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 12 Eylül Pazartesi günü günü yüzde 0,48 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3554 dolar, satış fiyatı ise 0,3553 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5031 TL, satış fiyatı ise 6,5013 TL oldu.

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