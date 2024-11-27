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Bitcoin ne kadar olacak? 100 bin dolara yaklaşan Bitcoin için dikkat çeken hedef: 2025 sonu...

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.11.2024 20:02
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Dünya piyasaları özellikle de kripto paralar ABD'de yapılacak seçimlere odaklanmıştı. Seçimleri daha önce kripto paralarla ilgili açıklamalar yapan Donald Trump kazanmıştı. Sonuçla birlikte özellikle Bitcoin ralli yaparak kısa sürede zirve tazeledi ve 100 bin dolara yaklaştı. Standard Chartered'ın Bitcoin ile ilgili analizinde 2025 yılı sonu için verdiği hedef dikkat çekti.

Bitcoin ne kadar olacak? 100 bin dolara yaklaşan Bitcoin için dikkat çeken hedef: 2025 sonu...

ABD'de yapılan başkanlık seçimi sonrasında kripto paralarda ralli yaşandı. Bitcoin tarihi zirvesini yineleyerek 99 bin 645 doları gördü. Bitcoin için farklı farklı rakamlar verilirken Standard Chartered'ın verdiği hedef dikkat çekti.

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BİTCOİN 2025 HEDEFİ 200 BİN DOLAR

CNBC-e'nin haberine göre Standard Chartered, Bitcoin’in yıl sonuna kadar 125.000 dolara, 2025 yılı sonunda ise 200.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

KISA VADELİ FİYATLARA DİKKAT!

Banka her ne kadar yıl sonu için 125.000 dolar seviyesini hedef göstermiş olsa da önüzümdeki günlerde kısa vadeli fiyat hareketlerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Yayımlanan yatırımcı notunda banka analistleri güncel olarak 95.000 dolar seviyesinde bulunan BTC için özellikle 88.700 dolar seviyesinin altına bir düşüş yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Bu seviyenin aşılması halinde 85.000 dolar civarına kadar bir düşüş yaşanabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin
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