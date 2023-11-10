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Bitcoin temel ve trend analizi: Yeni bir vurgun mu?

10.11.2023 13:16 | Son Güncelleme:
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Öncelikle 2022 ayı piyasasını, manipülasyonu ve çöküşü değerlendirmek gerek. 2022, kripto para piyasaları için oldukça hareketli bir yıl olarak kayda geçti. Ancak bu hareketlilik sadece yükselişlerle sınırlı kalmadı, aynı zamanda birçok olumsuz gelişmeye de sahne oldu. İşte 2022'de yaşanan gelişmelerin özeti...

Bitcoin temel ve trend analizi: Yeni bir vurgun mu?

Kripto piyasaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma politikaları nedeniyle dalgalı bir dönem yaşadı. Fed'in faiz artırımı ve varlık alımlarını azaltma kararları, piyasalarda belirsizlik yarattı.

Dev kripto platformlarının çökmesi ve bazı kripto şirketlerinin iflas etmesi gibi olaylar, piyasayı derinden sarstı. Bu tür olaylar, yatırımcı güvenini sarsarak piyasada olumsuz etkilere neden oldu.

Bitcoin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yaklaşık 69 bin doları gördü. Ancak o zamandan bu yana yaklaşık yüzde 75 değer kaybederek 2022'nin büyük bir bölümünde düşüş yaşadı.

2022 başında 46 bin dolar seviyelerinden işlem gören Bitcoin, yıl içinde en yüksek 55 bin doları gördü. Ancak aynı yılın içinde en düşük 15 bin 400 dolar seviyelerine kadar geriledi. Yılın son haftalarında ise 16 bin dolar civarında işlem gördü.

Tüm kripto para piyasasından yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir değer silindi. Bu, piyasa değerindeki büyük bir kaybı temsil ediyor.

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Ünlü kripto para BTC yorum yaparsak şu anki fiyatı 36,337.779 dolar seviyesindedir ve son bir ay içinde en yüksek 37,674 dolar, en düşük ise 26,575.048 dolar olarak kaydedilmiştir. Bu varlığın analizi için temel, teknik ve trend analizini gözden geçirelim.

Temel Analiz: BTCUSD'nin temel analizine bakıldığında, son dönemde kripto para piyasasının genel performansının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Yıl başından bu yana gösterdiği performans %118.80 artışı temsil ediyor. Bu, yatırımcıların ilgisini çeken bir faktör olabilir. Ancak kripto para birimlerinin volatil doğası göz önüne alındığında, yatırımcıların dikkatli olmaları önemlidir.

Teknik Analiz: BTCUSD'nin teknik analizine göre, osilatörler "Al" sinyali veriyor. Ortalama Yönlendirme Endeksi (ADX) 14 periyotta 17.67 seviyesindedir, bu da bir eğilim gücünü gösterir. Harika Osilatör 1,170.83 seviyesindedir ve alım satım fırsatlarını değerlendirmek için kullanılır. Ortalama Gerçek Aralık (ATR) 14 periyotta 751.71 seviyesindedir, bu da volatilitenin yüksek olduğunu gösterir.

Trend Analizi: Trend analizine baktığımızda, BTCUSD'nin hareketli ortalamalarla güçlü bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. Hareketli Ortalama Derecelendirmesi "Güçlü Al" olarak belirtilmiştir. Ayrıca, fiyat, 52 haftalık en yüksek seviyeye yakın işlem görüyor, bu da uzun vadeli bir yükseliş trendini işaret edebilir.

Sonuç olarak, BTCUSD paritesi, hem temel hem de teknik analiz açısından dikkat çeken bir varlık olarak görünmektedir. Ancak kripto para birimlerinin volatil doğası kurtlar sofrasını gündeme getiriyor. 34500 desteği ve 38000 direnci önem taşımaktadır. Trend hattı yukarı olsa da her an 2022 de yaşanan art arda gelen 500 milyar dolara yakın satış sonrası herkesin gözü açıldı.

Çıkarım yaparsak, 2022’deki çöküşten sonra Bitcoin’de ne değişti? Elon Musk yani elektrikli paradan çok Bitcoin’den para kazanan Musk, çevreci olduğu için elektirikli araçlarda kullanmak istediğini belirtti. Yine onun söylemleriyle Dogecoin yükselmiş ve manipülasyon olmuştu. 2022 kripto para piyasaları için oldukça dalgalı ve belirsiz bir yıl olarak kayıtlara geçti ve 2023’te kripto için birşey değişmedi. Bazı yorumcular enflasyona yenildiğinden tekrar 60 bin dolara ulaşacağını belirtmektedir ama garantisi yoktur.


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